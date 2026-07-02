WM-Aus für GAK-Profi: Jacob Italiano fällt wegen Verletzung aus

Schlechte Nachrichten für den GAK 1902: Jacob Italiano hat sich während der Fußball-Weltmeisterschaft im Training der australischen Nationalmannschaft einen Muskelbündelriss zugezogen. Der 24-Jährige fällt mehrere Wochen aus.

Der GAK 1902 muss in den kommenden Wochen auf Jacob Italiano verzichten. Der 24-jährige Australier verletzte sich während der Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika im Training der australischen Nationalmannschaft. Nach eingehenden Untersuchungen steht die Diagnose fest: Italiano erlitt einen Muskelbündelriss im Bereich der Adduktoren und wird dem Grazer Bundesligisten mehrere Wochen fehlen.

Starker WM-Auftritt endet vorzeitig

Für Italiano war es die erste Weltmeisterschaft. Der Flügelspieler stand in den ersten beiden Gruppenspielen Australiens gegen die Türkei und die USA jeweils in der Startelf. Besonders beim 2:0-Erfolg über die Türkei wusste der 24-Jährige zu überzeugen. Die Verletzung zog sich Italiano jedoch im Training vor dem abschließenden Gruppenspiel zu. Dieses musste er bereits auslassen. Australien qualifizierte sich dennoch als Gruppenzweiter für das Sechzehntelfinale, in dem die „Socceroos“ am 3. Juli auf Ägypten treffen. Italiano gehört nach seiner Rückkehr nach Österreich nicht mehr zum australischen WM-Kader.

Reha in Graz gestartet

Nach einer ersten medizinischen Untersuchung in den USA kehrte der Offensivspieler nach Graz zurück. Die medizinische Abteilung des GAK untersuchte ihn erneut und bestätigte die Diagnose. Seine Rehabilitation hat Italiano bereits am Trainingsgelände in Weinzödl aufgenommen. Dort arbeitet er ab sofort gezielt an seinem Comeback.

Leistungsträger seit Sommer 2024

Jacob Italiano steht seit Sommer 2024 beim GAK 1902 unter Vertrag und entwickelte sich in der vergangenen Saison zu einer der verlässlichsten Kräfte im Team. Sein Debüt für die australische A-Nationalmannschaft feierte er im Oktober 2025. Die nun erlittene Verletzung bedeutet für den 24-Jährigen den ersten größeren Rückschlag seit seinem Wechsel nach Graz.