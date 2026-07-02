Von Graz nach Taiwan: Sport-Nachwuchs reist zu internationalem Großevent

16 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus Graz vertreten die steirische Landeshauptstadt bei den Internationalen Schülerspielen in Taiwan. Sie treten Anfang August in drei Sportarten gegen Teilnehmer aus rund 50 Nationen an.

Sportstadtrat Kurt Hohensinner verabschiedete diese Woche die Grazer Delegation für die Internationalen Schülerspiele. Die 16 Nachwuchssportlerinnen und -sportler reisen Anfang August nach Hualien in Taiwan, wo von 1. bis 6. August mehr als 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus rund 50 Nationen und bis zu 90 Städten erwartet werden. „Die Internationalen Schülerspiele sind etwas ganz Besonderes. Graz ist seit vielen Jahrzehnten dabei und konnte bereits zahlreiche Erfolge auf der ganzen Welt feiern. Ihr habt euch diese Teilnahme durch euren Einsatz und eure sportlichen Leistungen verdient und werdet unsere Stadt in Taiwan hervorragend vertreten“, gratulierte Hohensinner den Jugendlichen.

Graz tritt in drei Sportarten an

Die Grazer Delegation geht in drei Disziplinen an den Start. Im 3×3-Basketball vertreten jeweils vier Mädchen und vier Burschen des UBSC Graz und des DBBC Graz die Landeshauptstadt. Im Tennis treten zwei Spielerinnen des GAK an, während sechs Athletinnen von LTU Graz, ATSE Graz und der SU Leibnitz in der Leichtathletik um Medaillen kämpfen. Hohensinner bedankte sich auch bei den Eltern, die ihre Kinder seit Jahren fördern und unterstützen, sowie bei den Trainerinnen und Trainern und dem Grazer Sportamt für die Organisation der Reise.

Sport verbindet seit Jahrzehnten

Die Internationalen Schülerspiele wurden 1968 vom slowenischen Pädagogen Prof. Klemenc Metod ins Leben gerufen. Sein Ziel war es, junge Menschen unterschiedlicher Herkunft durch den Sport zusammenzubringen und internationale Freundschaften zu fördern. Graz zählt zu den Gründungsmitgliedern der Veranstaltung und war bereits dreimal Gastgeber der Internationalen Schülerspiele – in den Jahren 1972, 1987 und zuletzt 2003. Seit der Gründung haben mehr als 40.000 junge Sportlerinnen und Sportler an dem internationalen Bewerb teilgenommen.