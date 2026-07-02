„Top 30 unter 30“: 15 Jungunternehmer aus Graz und Umgebung ausgezeichnet

Die Wirtschaftskammer Steiermark hat die „Top 30 unter 30“ gekürt. Mit 15 ausgezeichneten Unternehmerinnen und Unternehmern stammen heuer so viele Preisträger aus Graz und Umgebung wie aus keiner anderen Region.

Unternehmerischer Erfolg kennt kein Alter: Auch heuer haben die Wirtschaftskammer Steiermark und die Unternehmerzeitung „Steirische Wirtschaft“ gemeinsam mit einer Expertenjury die „Top 30 unter 30“ ausgezeichnet. Geehrt wurden junge Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit innovativen Ideen, erfolgreichen Betrieben oder der Übernahme von Verantwortung in Familienunternehmen überzeugen. Besonders stark vertreten ist heuer die Region Graz und Graz-Umgebung. Gleich 15 der insgesamt 30 Ausgezeichneten stammen aus der steirischen Landeshauptstadt oder dem umliegenden Bezirk – so viele wie aus keiner anderen Region der Steiermark.

Von Start-ups bis zum Handwerk

Die Liste der ausgezeichneten Jungunternehmer ist breit gefächert. Sie reicht von Gründerinnen und Gründern innovativer Start-ups über Influencer bis hin zu erfolgreichen Handwerksbetrieben und der nächsten Generation in traditionsreichen Familienunternehmen. Auch ein Vizweltmeister findet sich unter den diesjährigen Preisträgern. „Die ,Top 30 unter 30‘ zeigen, dass unternehmerischer Mut und Verantwortung keine Frage des Alters sind. Sie erkennen Chancen und machen daraus erfolgreiche Unternehmen. Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer zeigen, wie viel Innovationskraft und Unternehmergeist in dieser Generation stecken“, betonen WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk und Mario Lugger, Chefredakteur der „Steirischen Wirtschaft“.

Die Besten der Besten aus der Steiermark unter 30 Jahren: Lisa-Marie Schiffner aus Lassnitzhöhe zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Content Creatorinnen Österreichs. Nach ihrem Modelabel „Six Ways To Sunday“ gründete sie mit LMWY ein eigenes Tech-Start-up, das Bild- und Videobearbeitung mit einer Community-Plattform verbindet. „Es lohnt sich immer, seinen Träumen zu folgen – auch wenn sie manchmal unglaublich weit entfernt wirken“, sagt Schiffner. Gleichzeitig möchte sie vor allem junge Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen: „Wir sollten viel öfter stolz darauf sein, was wir können.“

aus Lassnitzhöhe zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Content Creatorinnen Österreichs. Nach ihrem Modelabel „Six Ways To Sunday“ gründete sie mit LMWY ein eigenes Tech-Start-up, das Bild- und Videobearbeitung mit einer Community-Plattform verbindet. „Es lohnt sich immer, seinen Träumen zu folgen – auch wenn sie manchmal unglaublich weit entfernt wirken“, sagt Schiffner. Gleichzeitig möchte sie vor allem junge Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen: „Wir sollten viel öfter stolz darauf sein, was wir können.“ Arvid Auner zählt als zweifacher Snowboard-Vizeweltmeister seit Jahren zur Weltspitze. Parallel dazu hat sich der Grazer mit Arvideo als Videograf einen internationalen Namen gemacht. Für Marken wie Kia oder die Steiermärkische Sparkasse realisiert er Filmproduktionen, zuletzt führte ihn seine Selbstständigkeit sogar zu den World Games nach China. „Die Disziplin und das Durchhaltevermögen aus dem Leistungssport helfen mir als Unternehmer jeden Tag weiter. Gleichzeitig habe ich durch meine Selbstständigkeit gelernt, mich selbst zu organisieren, effizient zu arbeiten und auch in schwierigen Phasen an meinen Weg zu glauben.“

zählt als zweifacher Snowboard-Vizeweltmeister seit Jahren zur Weltspitze. Parallel dazu hat sich der Grazer mit Arvideo als Videograf einen internationalen Namen gemacht. Für Marken wie Kia oder die Steiermärkische Sparkasse realisiert er Filmproduktionen, zuletzt führte ihn seine Selbstständigkeit sogar zu den World Games nach China. „Die Disziplin und das Durchhaltevermögen aus dem Leistungssport helfen mir als Unternehmer jeden Tag weiter. Gleichzeitig habe ich durch meine Selbstständigkeit gelernt, mich selbst zu organisieren, effizient zu arbeiten und auch in schwierigen Phasen an meinen Weg zu glauben.“ Lucas Winkler gründete mit Hyper Balance ein Longevity-Center mit Standorten in Graz und Seiersberg-Pirka. Nachdem ihn eine Diagnose in jungen Jahren aus dem Leistungssport gerissen hatte, entwickelte er ein Unternehmen, das heute Menschen mit Long Covid ebenso betreut wie Spitzensportler – darunter auch die Kicker von Sturm Graz.

gründete mit Hyper Balance ein Longevity-Center mit Standorten in Graz und Seiersberg-Pirka. Nachdem ihn eine Diagnose in jungen Jahren aus dem Leistungssport gerissen hatte, entwickelte er ein Unternehmen, das heute Menschen mit Long Covid ebenso betreut wie Spitzensportler – darunter auch die Kicker von Sturm Graz. Magdalena Schnabl zeigt mit der STK Service GmbH, wo sie sämtliche Leistungen der Elektrotechnik anbietet, dass die Branche längst keine Männerdomäne mehr ist. Neben ihrer Tätigkeit als Unternehmerin engagiert sich die Grazerin mit einer neuen Initiative dafür, insbesondere Mädchen schon früh für das Handwerk zu begeistern. „Je früher Kinder erleben, dass auch Frauen Handwerksberufe ausüben, desto selbstverständlicher wird das.“

zeigt mit der STK Service GmbH, wo sie sämtliche Leistungen der Elektrotechnik anbietet, dass die Branche längst keine Männerdomäne mehr ist. Neben ihrer Tätigkeit als Unternehmerin engagiert sich die Grazerin mit einer neuen Initiative dafür, insbesondere Mädchen schon früh für das Handwerk zu begeistern. „Je früher Kinder erleben, dass auch Frauen Handwerksberufe ausüben, desto selbstverständlicher wird das.“ Manuel Leitner und Filip Synowiec bieten mit DroneSense hochdetaillierte Bauwerksinspektionen mittels Drohnen an. Mit digitaler Bilddatenerfassung, digitalen Zwillingen und Schadensmonitoring betreuen sie Kunden im gesamten mitteleuropäischen Raum und auf Anfrage weit darüber hinaus. „Wir sind voll auf Wachstumskurs“, betont das Duo.

und bieten mit DroneSense hochdetaillierte Bauwerksinspektionen mittels Drohnen an. Mit digitaler Bilddatenerfassung, digitalen Zwillingen und Schadensmonitoring betreuen sie Kunden im gesamten mitteleuropäischen Raum und auf Anfrage weit darüber hinaus. „Wir sind voll auf Wachstumskurs“, betont das Duo. Jungunternehmer Paul Kalcher machte zunächst mit der Videoagentur „Penta Media“ auf sich aufmerksam, bevor er mit „OnTours“ (ein Audio Guide für den Öffi-Verkehr) europaweit Bekanntheit erlangte. Mit seinem aktuellen Unternehmen OnTrack entwickelt er eine audiobasierte Navigations-App für blinde und sehbehinderte Menschen.

machte zunächst mit der Videoagentur „Penta Media“ auf sich aufmerksam, bevor er mit „OnTours“ (ein Audio Guide für den Öffi-Verkehr) europaweit Bekanntheit erlangte. Mit seinem aktuellen Unternehmen OnTrack entwickelt er eine audiobasierte Navigations-App für blinde und sehbehinderte Menschen. Musa Müller entwickelte mit lernly eine digitale Lernplattform für Deutsch als Zweitsprache an Volksschulen. Dabei wird stark auf Gamification gesetzt: Kindern lernen spielerisch, ihrem Niveau entsprechend – und dank 3D-animierter Lippensynchronisation wird sogar gezeigt, wie Laute geformt werden. „ Mir ist wichtig, dass jedes Kind – unabhängig von seiner Herkunft – die gleichen Bildungschancen bekommt“, sagt Müller.

entwickelte mit lernly eine digitale Lernplattform für Deutsch als Zweitsprache an Volksschulen. Dabei wird stark auf Gamification gesetzt: Kindern lernen spielerisch, ihrem Niveau entsprechend – und dank 3D-animierter Lippensynchronisation wird sogar gezeigt, wie Laute geformt werden. „ Lukas Kerschdorfer sorgt mit dem Grazer Defence-Tech-Start-up GuardAero FlexCo international für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen entwickelt aktive Schutzsysteme für Militärfahrzeuge, um Soldatinnen und Soldaten vor Drohnenangriffen zu schützen.

sorgt mit dem Grazer Defence-Tech-Start-up GuardAero FlexCo international für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen entwickelt aktive Schutzsysteme für Militärfahrzeuge, um Soldatinnen und Soldaten vor Drohnenangriffen zu schützen. Moritz Hiebl macht die Schule digitaler, transparenter und einfacher. Mit dem von ihm in Graz gegründeten Start-up Digidoo entwickelte er eine Plattform, die Lehrpersonen erstmals eine rechtssichere, datenbasierte Leistungsbeurteilung ermöglicht. Über 1.000 Schulen im gesamten DACH-Raum setzen schon auf die steirische Software.

macht die Schule digitaler, transparenter und einfacher. Mit dem von ihm in Graz gegründeten Start-up Digidoo entwickelte er eine Plattform, die Lehrpersonen erstmals eine rechtssichere, datenbasierte Leistungsbeurteilung ermöglicht. Über 1.000 Schulen im gesamten DACH-Raum setzen schon auf die steirische Software. Lorenz Neubauer machte seine Leidenschaft für das Handwerk zum Beruf. Mit der Crafterei eröffnete er in Graz eine Holzwerkstatt, die stundenweise gemietet werden kann und zusätzlich Workshops für Hobby-Handwerker anbietet.

machte seine Leidenschaft für das Handwerk zum Beruf. Mit der Crafterei eröffnete er in Graz eine Holzwerkstatt, die stundenweise gemietet werden kann und zusätzlich Workshops für Hobby-Handwerker anbietet. Sandra Zweytik unterstützt mit ihrer Agentur Get Creative Unternehmen dabei, online sichtbar zu werden. Mit Content Creation und einem Gespür für Trends begleitet sie Marken beim professionellen Auftritt in den sozialen Medien. Im „Nebenberuf“: Mama.

unterstützt mit ihrer Agentur Get Creative Unternehmen dabei, online sichtbar zu werden. Mit Content Creation und einem Gespür für Trends begleitet sie Marken beim professionellen Auftritt in den sozialen Medien. Im „Nebenberuf“: Mama. Peter Obersteiner gründete heuer gemeinsam mit Gleichgesinnten das digitale Lokalmedium ganzgraz. Herzstück ist ein Newsletter, der unter der Woche kompakt über das Geschehen in der Landeshauptstadt informiert. „Eine gut informierte Stadtgesellschaft ist die Grundlage für demokratischen Zusammenhalt“, sagt der studierte Umwelt- und Systemwissenschaftler.

gründete heuer gemeinsam mit Gleichgesinnten das digitale Lokalmedium ganzgraz. Herzstück ist ein Newsletter, der unter der Woche kompakt über das Geschehen in der Landeshauptstadt informiert. „Eine gut informierte Stadtgesellschaft ist die Grundlage für demokratischen Zusammenhalt“, sagt der studierte Umwelt- und Systemwissenschaftler. Marlene Znopp setzt mit ihrem Zero-Waste-Concept-Store Minimali auf nachhaltigen Konsum. Neben einem Café umfasst das Angebot unter anderem Accessoires, Geschenkartikel sowie vegane Kosmetik- und Reinigungsprodukte – auch im eigenen Onlineshop.

setzt mit ihrem Zero-Waste-Concept-Store Minimali auf nachhaltigen Konsum. Neben einem Café umfasst das Angebot unter anderem Accessoires, Geschenkartikel sowie vegane Kosmetik- und Reinigungsprodukte – auch im eigenen Onlineshop. Lisa M. ist als „die Hauswerkerin“ auf den sozialen Netzwerken bekannt. Mit ihren Videos zum Thema Hausbau, Renovierung und Dekoration erreicht sie auf Instagram mittlerweile 375.000 Follower. Begonnen hat alles als Hobby. Bevor sie viral ging, war sie im Handel tätig.