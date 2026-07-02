„Meilenstein im Leben“: Empfang für beste Maturantinnen und Maturanten

Rund 400 der besten steirischen Maturantinnen und Maturanten sind in Graz von Landeshauptmann Mario Kunasek für ihre ausgezeichneten Leistungen bei der Reife- und Diplomprüfung geehrt worden.

Tausende junge Frauen und Männer haben in den vergangenen Wochen ihre Reife- und Diplomprüfung an steirischen Schulen erfolgreich abgelegt. Besonders herausragende Absolventinnen und Absolventen wurden am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 zu einem feierlichen Empfang in die Aula der Alten Universität in Graz eingeladen. Rund 400 Top-Absolventinnen und -Absolventen folgten der Einladung von Landeshauptmann Mario Kunasek, der die Leistungen der Jugendlichen persönlich würdigte.

„Meilenstein im Leben“

In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter Bildungslandesrat Stefan Hermann, 2. Landtagspräsident Werner Amon und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, betonte der Landeshauptmann die Bedeutung des erreichten Abschlusses. Die Jugendlichen hätten gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen, Herausforderungen annehmen und Hindernisse mit Engagement und Durchhaltevermögen überwinden können. Für ihren weiteren Lebensweg wünschte Kunasek ihnen Neugier, Mut und Offenheit für neue Chancen.

©Land Steiermark/ Jesse Streibl Rund 400 Maturanten mit ausgezeichnetem Erfolg kamen zum Empfang in die Aula der Alten Universität. ©Land Steiermark/ Jesse Streibl Nach dem offiziellen Festakt gab es ein köstliches Buffet und die Gelegenheit für Selfies.

„Ein großer Abschnitt unseres Lebens geht zu Ende“

Im Namen der Absolventinnen und Absolventen sprach Ulrich Klug vom BG/BRG Deutschlandsberg: „Es ist für uns eine große Ehre, hier sein zu können. Ein großer Abschnitt unseres Lebens geht zu Ende. Gehen wir unseren Weg weiter ohne Angst vor allem, was da kommen mag.“ Auch Ulrich Klug bedankte sich „bei Lehrern, die uns gefördert, Eltern, die uns den Rücken gestärkt und Freunden, die uns ermutigt haben“. Ein „ausgezeichneter Erfolg“ bei der Matura bedeutet einen Notendurchschnitt von unter 1,5 über alle Fächer hinweg.