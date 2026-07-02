Neuer Italiener im Hotel Daniel: So schmeckt im „Grazie Roma“

Am Grazer Hauptbahnhof hat mit „Grazie Roma“ ein neues italienisches Restaurant eröffnet. Was genau auf den Teller kommt und wie es dort schmeckt, erfährt ihr hier.

Im Hotel Daniel Graz am Hauptbahnhof hat mit dem neuen Lokal „Grazie Roma“ ein italienisch inspiriertes Restaurant offiziell eröffnet. Das Konzept setzt auf römische Küche, entspanntes Ambiente und ein klares Motto: Lebensfreude wie in Italien – und das mitten in Graz. Das Lokal versteht sich als kulinarische Hommage an Rom und bringt laut Betreiber „Italianità“ in die steirische Landeshauptstadt. Die Verbindung zwischen Graz und Italien werde dabei auch durch neue Verkehrsachsen wie den Koralmtunnel symbolisch verstärkt.

Fokus auf Pizza Romana und klassische Pasta

Im Mittelpunkt der Speisekarte steht die Pizza Romana: dünn, knusprig gebacken und bewusst ohne Rand. Serviert werden klassische Varianten wie Marinara oder Parmigiana, ergänzt um kreative Eigeninterpretationen wie eine sogenannte Railjet-Pizza mit Mortadella und Provola-Käse. Auch die Pasta folgt römischer Tradition: Gerichte wie Cacio e Pepe oder Carbonara werden klassisch zubereitet – ohne Obers und mit Fokus auf einfache, hochwertige Zutaten. Ergänzt wird das Angebot durch Supplì, Polpette sowie Desserts wie Maritozzi. Beim Getränkesortiment setzt das Lokal auf italienische Weine, Aperitivo-Kultur und Espresso aus einer speziellen Italo-Röstung. Ein Espresso an der Bar kostet dabei besonders günstig rund 1,50 Euro.

Erste Eindrücke: gutes Essen, lebendige Atmosphäre

5 Minuten hat sich selbst ein Bild vom neuen Lokal am Grazer Hauptbahnhof gemacht. Der Gesamteindruck fällt dabei positiv aus: Besonders die sehr dünne und gut belegte Pizza konnte geschmacklich überzeugen. Auch das Tiramisu sticht als klare Empfehlung hervor, ebenso die erfrischende Hibiskus-Limonade, die angenehm wenig süß ausfällt. Das Service war durchwegs freundlich und aufmerksam. Einziger Kritikpunkt: Bei hoher Auslastung sorgt die offene Raumgestaltung für eine deutliche Geräuschkulisse.