Flucht auf E-Scootern durch Graz: Mehrere Fußgänger nur knapp verschont

Eine Verfolgungsjagd mit zwei E-Scooter-Lenkern hat am Donnerstagabend in Graz für gefährliche Situationen gesorgt. Mehrere Fußgänger mussten zur Seite springen, um eine Kollision zu verhindern. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Gegen 19.35 Uhr führten Polizeikräfte am Grazer Murradweg Verkehrskontrollen durch, als ihnen zwei Jugendliche auffielen, die mit hoher Geschwindigkeit auf E-Scootern in Richtung Süden unterwegs waren. Da der Verdacht eines Eigentumsdelikts bestand, wollten die Beamten die beiden anhalten und kontrollieren. Die Jugendlichen ignorierten jedoch die Anhaltezeichen und flüchteten über den Murradweg (R2).

Fußgänger mussten zur Seite springen

Während ihrer Flucht brachten die beiden E-Scooter-Lenker mehrere Menschen in Gefahr. Laut Polizei mussten Fußgänger zur Seite springen, um nicht von den herannahenden Scootern erfasst zu werden. Auch ein weiterer Versuch der Polizei, die Jugendlichen im Bereich der Murfelderstraße anzuhalten, blieb ohne Erfolg. Schließlich positionierten die Beamten im Bereich des Gasrohrstegs einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht quer über den Radweg. Einer der Jugendlichen konnte dennoch flüchten. Der zweite versuchte, am Polizeifahrzeug vorbeizufahren, kollidierte dabei jedoch mit der Front des Streifenwagens und kam zu Sturz. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen. Am Dienstfahrzeug entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Graz-Jakomini sucht nun Personen, die durch die Fahrweise der beiden Jugendlichen gefährdet wurden oder den Vorfall beobachtet haben. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/6583-100 bei der Polizeiinspektion Graz-Jakomini zu melden.