Nach Vorfall: Grazer Frauen-Tattoostudio führt striktes Waffenverbot ein

Ein Grazer Tattoostudio zieht nach einem beunruhigenden Vorfall Konsequenzen. Künftig gilt in dem reinen Frauenstudio ein striktes Waffenverbot. Studiomitinhaberin Milena Bucek erklärt im Gespräch mit 5 Minuten, wie es dazu kam.

Milena Bucek wendet sich mit einer klaren Botschaft an ihre Kunden, vor allem an männlichen: „Waffen haben im Studio keinen Platz!“.

Milena Bucek wendet sich mit einer klaren Botschaft an ihre Kunden, vor allem an männlichen: „Waffen haben im Studio keinen Platz!“.

Ein Social-Media-Video des Grazer Tattoostudios Elven Tattoos Graz sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit. Darin richtet sich Milena Bucek mit einer klaren Botschaft vor allem an männliche Kunden: „Waffen haben im Studio keinen Platz!“.

Vorfall führte zu diesem Schritt

Auslöser war ein Vorfall vor wenigen Wochen: Eine Tätowiererin hatte einen männlichen Neukunden, den sie zuvor noch nie getroffen hatte. Zu dem Termin erschien der Mann mit einem Klappmesser. Für die Mitarbeiterinnen des Frauenstudios sei die Situation nicht einschätzbar gewesen. Auch wenn es zu keinem Zwischenfall kam, habe der Vorfall das Sicherheitsgefühl des Teams nachhaltig beeinträchtigt und letztlich den Ausschlag für das nun geltende Waffenverbot gegeben.

„Für uns war das bedrohlich“

Das Studio wird ausschließlich von Frauen geführt. Gerade deshalb habe die Situation bei den Mitarbeiterinnen ein ungutes Gefühl ausgelöst. In dem Video erklärt Milena: „Es ist für uns in einem reinen Frauenstudio nicht nur unangenehm, sondern bedrohlich, wenn ein Mann eine Waffe mit ins Studio nimmt.“ Man könne nicht einschätzen, welche Absichten ein neuer Kunde habe. Gerade deshalb wolle man künftig eine klare Grenze ziehen.

Klare Regel für alle Kunden

Ab sofort gilt daher ein striktes Waffenverbot. Kundinnen und Kunden werden gebeten, Messer oder andere Waffen gar nicht erst mitzubringen oder diese, falls notwendig, vor dem Termin im Auto zu lassen beziehungsweise beim Betreten des Studios abzugeben. Das Verbot gilt unabhängig davon, ob eine Waffe legal mitgeführt wird oder nicht. Gegenüber 5 Minuten erklärt Studiomitinhaberin Milena Bucek, vielen besser bekannt als Milena DelaCroix, die Beweggründe hinter der Entscheidung. „Wir sind ein reines Frauenstudio und wollen unseren Kundinnen nicht nur mit unserer Arbeit, sondern auch mit unserem Studio einen Safe Place schenken. Deswegen haben wir in unserem Studio, zu ihrem und auch unserem eigenen Schutz, ein ganz klares Waffenverbot ausgesprochen.“

Debatte über Sicherheit

Das Studio verweist auch auf die zunehmende Gewalt gegen Frauen. Im Video heißt es, dass Frauen derzeit beinahe täglich Opfer von Angriffen oder Tötungsdelikten würden. Vor diesem Hintergrund wolle man die Sorgen der Mitarbeiterinnen ernst nehmen und präventiv handeln. Mit der neuen Hausregel möchte das Team vor allem eines erreichen: Dass sich sowohl Kundinnen als auch Tätowiererinnen während jedes Termins sicher fühlen.