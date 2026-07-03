Anna Robosch bricht ihr Schweigen: „Meine Familien wird mit reingezogen“

Nach Kritik wegen ihres Auftritts bei der Wahlfeier der KPÖ meldet sich die Grazer SPÖ-Politikerin Anna Robosch nun selbst zu Wort. In einem Video weist sie die Vorwürfe zurück und schildert, wie sie den Wahlabend erlebt hat.

Nachdem Fotos und Videos diverserer Grazer Medien für Kritik sorgten, veröffentlicht die bisherige Gemeinderätin nun ein ausführliches Video, in dem sie ihre Sicht der Ereignisse schildert, vor allem, weil ihre "Familie mit rein gezogen wird".

Nachdem Fotos und Videos diverserer Grazer Medien für Kritik sorgten, veröffentlicht die bisherige Gemeinderätin nun ein ausführliches Video, in dem sie ihre Sicht der Ereignisse schildert, vor allem, weil ihre "Familie mit rein gezogen wird".

Kaum ein Thema hat innerhalb der Grazer SPÖ nach der Gemeinderatswahl zuletzt so viele Diskussionen ausgelöst wie der Auftritt von Anna Robosch bei der Wahlfeier der KPÖ. Nachdem Fotos und Videos diverserer Grazer Medien für Kritik sorgten, veröffentlicht die bisherige Gemeinderätin nun ein ausführliches Video, in dem sie ihre Sicht der Ereignisse schildert, vor allem, weil ihre „Familie mit rein gezogen wird“.

„Mir wurde der Boden unter den Füßen weggezogen“

Robosch beschreibt den Wahlabend als einen der emotional schwierigsten Momente ihrer politischen Laufbahn. Bereits vor der Wahl habe sie befürchtet, dass das Ergebnis für die SPÖ schlecht ausfallen könnte. Als die erste Hochrechnung veröffentlicht wurde, sei für sie eine Welt zusammengebrochen. „Mir ist schlecht geworden. Nach der ersten Hochrechnung war es, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggezogen hätte.“ Besonders getroffen habe sie der Verlust des Klubstatus der Grazer SPÖ. „Es war vor allem traurig zu sehen, dass wunderbare Menschen, die alles für die Partei gegeben haben, jetzt ihre Arbeitsplätze verlieren.“

„Ich war dort, um zu gratulieren“

Auslöser der Debatte war ihr Besuch bei der Wahlfeier der KPÖ. Fotos und Videos zeigten Robosch beim gemeinsamen Singen der „Internationale“, was von einigen Grazer Medien als Zeichen besonderer Nähe zur Wahlsiegerin interpretiert wurde. Diese Darstellung weist sie nun entschieden zurück. Sie sei gemeinsam mit ihrer Familie nach mehreren Stunden von der SPÖ-Wahlfeier weggegangen, um guten Freundinnen innerhalb der KPÖ zum Wahlsieg zu gratulieren. „Ich bin hingegangen, um zu gratulieren. Man hat mich dort auch weinen gesehen.“ Dass aus einzelnen Bildern der Eindruck entstanden sei, sie hätte den Wahlausgang gefeiert, ärgere sie besonders. „Das stimmt einfach nicht.“

Familie in Debatte hineingezogen

Besonders betroffen zeigt sich Robosch darüber, dass auch ihre Familie Teil der öffentlichen Diskussion geworden sei. Sie betont, sie habe sich während ihrer gesamten politischen Laufbahn stets loyal gegenüber der SPÖ verhalten. Mehr als 13 Jahre lang habe sie sich in unterschiedlichsten Funktionen für die Partei engagiert, zunächst ehrenamtlich, später auch als Gemeinderätin. Selbst nachdem sie entschieden hatte, nicht mehr zu kandidieren, habe sie den Wahlkampf aus Überzeugung weiter unterstützt.

„Ich werde immer Sozialdemokratin bleiben“

Gerüchten, sie trage Mitverantwortung für das Wahlergebnis oder freue sich über den Erfolg der KPÖ, widerspricht sie deutlich. „Ich werde immer Sozialdemokratin bleiben.“ Gleichzeitig appelliert sie, die Diskussion wieder auf die eigentlichen Ursachen des historischen Wahlergebnisses zu lenken. „Es ist bezeichnend, dass wir so lange darüber reden, wer auf welcher Feier war, anstatt darüber zu sprechen, warum die SPÖ so viele Stimmen verloren hat.“

Auch Burgenland mischt sich ein

Die Debatte blieb inzwischen nicht auf Graz beschränkt. Der burgenländische SPÖ-Klubobmann Roland Fürst schrieb auf Social Media, SPÖ-Mitglieder, die sich über den Wahlerfolg der KPÖ freuen würden, seien jene Personen, die der Partei ständig vorwerfen würden, am falschen politischen Kurs festzuhalten. „Die KPÖ braucht sicher Verstärkung und wir brauchen solche Leute nicht.“ Die KPÖ reagierte prompt und konterte öffentlich. In einem Social-Media-Beitrag erklärte sie, man nehme engagierte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten „gerne mit Handkuss“ auf. Wer genug von „verkrusteten Machtapparaten und Postenschacherei“ habe, sei bei der KPÖ willkommen.