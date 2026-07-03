Alkolenkerin baut Unfall in Grazer Triester Straße: Polizei sucht dringend Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall auf der Triester Straße in Graz bittet die Polizei um Mithilfe. Zwei Autos prallten am Donnerstagvormittag im Kreuzungsbereich zusammen, beide Lenker wurden verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 8.35 Uhr auf der Triester Straße im Grazer Bezirk Puntigam.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 8.35 Uhr auf der Triester Straße im Grazer Bezirk Puntigam.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Donnerstag, 2. Juli, gegen 8.35 Uhr auf der Triester Straße im Grazer Bezirk Puntigam. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben.

Kollision im Kreuzungsbereich

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Auto auf der Triester Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit dem Schwarzen Weg wollte er laut eigenen Angaben bei Grünlicht wenden, um seine Fahrt in Richtung Süden fortzusetzen. Zur gleichen Zeit war eine 58-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Triester Straße in südlicher Richtung unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Beide Lenker verletzt

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt. Nach der Erstversorgung durch Einsatzkräfte wurden sie zur weiteren Behandlung ins LKH Graz gebracht. Wie die Polizei mitteilt, ergab ein mit der 58-jährigen Autofahrerin durchgeführter Alkotest eine schwere Alkoholisierung. Ihr Führerschein wurde noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Da der genaue Unfallhergang noch Gegenstand der Ermittlungen ist, ersucht die Polizei nun Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Ablauf geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Jede Beobachtung könnte zur Klärung des Unfallgeschehens beitragen.