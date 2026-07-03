Grazer Innenstadt wird umgebaut: Das ändert sich jetzt am Tummelplatz

Der Stadtsenat hat jetzt wichtige Beschlüsse für den Tummelplatz und die umliegenden Straßen gefasst. Ziel ist es, mehr Platz für Fußgänger, zusätzliche Grünflächen und eine höhere Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Mit dem Ende der Gemeinderatsperiode ruhen zwar die Sitzungen des Gemeinderats bis zum Herbst, im Grazer Stadtsenat wird jedoch weitergearbeitet. In der Sitzung am Freitag wurde ein zentrales Vorhaben für die Innenstadt beschlossen.

Fußgängerzone wird deutlich erweitert

Ein wesentlicher Bestandteil der Pläne betrifft den Tummelplatz. Die bereits laufende Neugestaltung erhält nun auch den rechtlichen Rahmen für die künftige Verkehrsführung. Künftig wird die Fußgängerzone vom Tummelplatz über die Hans-Sachs-Gasse bis zum Bischofplatz erweitert. Gleichzeitig entstehen rund um den Platz mehrere neue Begegnungszonen, darunter am Bischofplatz, in der Bindergasse, der Bürgergasse sowie am östlichen Tummelplatz. Dadurch sollen sich Fußgänger und Radfahrer sicherer bewegen können und der öffentliche Raum insgesamt an Qualität gewinnen.

Zufahrten bleiben erhalten

Trotz der Neugestaltung sollen wichtige Zufahrten weiterhin möglich bleiben. Laut Stadt bleiben Zufahrten zu Innenhöfen und Tiefgaragen, Ladezonen sowie Stellplätze für Menschen mit Behinderung bestehen. Der Umbau soll somit sowohl die Erreichbarkeit als auch die Aufenthaltsqualität miteinander verbinden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sieht in den Projekten einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Landeshauptstadt. Öffentliche Räume würden gezielt attraktiver gestaltet, damit sie den Menschen mehr Platz zum Verweilen bieten. Die Innenstadt sei schließlich „das Herz unserer Stadt“.