Grazer Kult-Pizzeria startet jetzt mit eigener Pizza-Backschule

Pizza nicht nur essen, sondern selbst wie in Neapel backen: Genau das soll ab Herbst in Graz möglich sein. Eine beliebte Pizzeria startet mit einer eigenen Backschule und hat davor ihre Filiale in der City auf Hochglanz gebracht.

Wer schon immer wissen wollte, wie eine echte neapolitanische Pizza entsteht, bekommt in Graz bald die Gelegenheit dazu. Dominik Flaßer, Betreiber der Pizzeria Napo, startet im Herbst ein neues Herzensprojekt: In einer eigenen Pizza-Backschule können Interessierte künftig lernen, wie aus einfachen Zutaten eine original italienische Pizza entsteht.

Aus Gästen werden Pizzabäcker

Die neue Backschule entsteht im zweiten Napo-Standort in der Sandgasse nahe der Technischen Universität Graz. Dort, wo bisher bereits an neuen Rezepten und Ideen gearbeitet wird, sollen künftig auch Kurse stattfinden. Ziel ist es, das traditionelle Handwerk der neapolitanischen Pizza an Hobbyköche und Pizza-Fans weiterzugeben, vom richtigen Teig über das Formen bis zum perfekten Backergebnis.

Frischer Glanz für die Innenstadt

Bevor das neue Projekt startet, wurde auch die Filiale in der Neutorgasse umfassend verschönert. Die Fassade erhielt eine aufwendige Sandstrahlung und präsentiert sich nun in neuem Glanz. Direkt zwischen Mur und Innenstadt lädt der Gastgarten damit pünktlich zum Sommer wieder zum Verweilen ein, mit neapolitanischen Pizzen und sommerlichen Cocktails. Schon vorher steht der nächste große Termin an: Heute sorgt das Team von Napo in der Sandgasse für die Verpflegung bei der offiziellen „Ab geht die Post“-Party nach dem MedAT-Aufnahmetest der Medizinischen Universität Graz.