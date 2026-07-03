Grazer Kaiserfeldgasse wird grün: Historische Lindenallee wird gerettet

Mit einem Beschluss des Stadtsenats ist nun der Weg für die Neugestaltung der Kaiserfeldgasse frei. Im Mittelpunkt steht die Rettung der historischen Lindenallee, gleichzeitig soll die Straße klimafit und attraktiver werden.

Der Grazer Stadtsenat hat am Freitag die Trassenverordnung beschlossen und damit den nächsten entscheidenden Schritt für das Millionenprojekt gesetzt.

Der Grazer Stadtsenat hat am Freitag die Trassenverordnung beschlossen und damit den nächsten entscheidenden Schritt für das Millionenprojekt gesetzt.

Die Kaiserfeldgasse zählt zu den markantesten Straßen der Grazer Innenstadt. Nun soll sie umfassend neugestaltet werden. Der Grazer Stadtsenat hat am Freitag die Trassenverordnung beschlossen und damit den nächsten entscheidenden Schritt für das Millionenprojekt gesetzt. Baustart ist bereits im September.

Historische Lindenallee soll erhalten bleiben

Im Mittelpunkt des Projekts steht die letzte durchgehende Lindenallee der Grazer Innenstadt. Nach Angaben der Stadt sind mittlerweile mehr als 60 Prozent der Bäume stark gefährdet. Versiegelte Flächen, zu wenig Platz für die Wurzeln und die zunehmende Hitze setzen den alten Linden massiv zu. Mit größeren Baumscheiben, zusätzlichen Grünflächen und entsiegelten Bereichen sollen die Bäume künftig bessere Lebensbedingungen erhalten und langfristig gesichert werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont die Bedeutung des Projekts: „Die Kaiserfeldgasse ist weit mehr als eine Straße. Sie ist ein Stück Grazer Identität. Gerade die immer heißeren Sommer zeigen uns, wie wertvoll jeder einzelne Baum in unserer Stadt ist – und alte, große Bäume sind dabei durch nichts zu ersetzen.“

Mehr Platz für Menschen statt Asphalt

Neben dem Erhalt der Bäume wird die Kaiserfeldgasse künftig als barrierefreie Begegnungszone gestaltet. Geplant sind breitere Aufenthaltsbereiche, sichere Querungen sowie harmonisch eingebundene Gastgärten. Gemeinsam mit der Schmiedgasse und der Raubergasse soll so eine zusammenhängende grüne Flaniermeile durch die Innenstadt entstehen. Die Bauarbeiten beginnen im September 2026 an der Kreuzung zur Neutorgasse und erfolgen in drei Bauabschnitten. Die Fertigstellung ist für August 2027 vorgesehen.

Auch der Tummelplatz macht einen Schritt nach vorne

Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, wurden im Stadtsenat außerdem die neuen Verkehrsregelungen rund um den Tummelplatz beschlossen. Damit wird die laufende Neugestaltung des Platzes weiter vorangetrieben. Geplant sind unter anderem eine erweiterte Fußgängerzone, zusätzliche Grünflächen und neue Aufenthaltsbereiche.

EU fördert die Innenstadt-Projekte

Sowohl die Neugestaltung der Kaiserfeldgasse als auch jene des Tummelplatzes werden mit jeweils rund 1,5 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Für Schwentner ist klar, welchen Stellenwert die Projekte haben: „Die Grazer Innenstadt ist das Herz unserer Stadt. Hier begegnen sich Menschen, hier wird eingekauft, gearbeitet, gegessen und Zeit miteinander verbracht. Mit der Kaiserfeldgasse und dem Tummelplatz setzen wir zwei Projekte um, die unsere Innenstadt nachhaltig verändern werden.“