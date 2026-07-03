Neue Änderungsschneiderei in Grazer Einkaufszentrum eröffnet

Im CITYPARK gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle für Änderungen und Reparaturen an Kleidung. Die Änderungsschneiderei Mohsen hat mit 1. Juli eröffnet und bietet Arbeiten an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung an. Zum Angebot zählen unter anderem klassische Schneidereiarbeiten wie Hosen kürzen, Kleider anpassen, Ärmel ändern oder Reißverschlüsse austauschen. Auch kleinere Reparaturen an Textilien werden übernommen, damit Kleidungsstücke weiterhin genutzt werden können. Neben Standardarbeiten übernimmt die Schneiderei auch Anpassungen an Lederbekleidung, Trachtenmode sowie an Blazern und Sakkos. Auch Hochzeitskleider werden entsprechend geändert oder angepasst.