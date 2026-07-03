Skip to content
Region auswählen:
/ ©CITYPARK
Bild auf 5min.at zeigt drei Personen nebeneinander.
Center Manager Mag. Richard Oswald mit dem Team rund um Herrn Mohsen bei der Eröffnung der neuen Änderungsschneiderei Mohsen.
Graz
03/07/2026
CITYPARK

Neue Änderungsschneiderei in Grazer Einkaufszentrum eröffnet

Im CITYPARK Graz hat mit der Änderungsschneiderei Mohsen ein neuer Betrieb eröffnet, der ab sofort Textiländerungen und Reparaturen anbietet.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Im CITYPARK gibt es seit Kurzem eine neue Anlaufstelle für Änderungen und Reparaturen an Kleidung. Die Änderungsschneiderei Mohsen hat mit 1. Juli eröffnet und bietet Arbeiten an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung an. Zum Angebot zählen unter anderem klassische Schneidereiarbeiten wie Hosen kürzen, Kleider anpassen, Ärmel ändern oder Reißverschlüsse austauschen. Auch kleinere Reparaturen an Textilien werden übernommen, damit Kleidungsstücke weiterhin genutzt werden können. Neben Standardarbeiten übernimmt die Schneiderei auch Anpassungen an Lederbekleidung, Trachtenmode sowie an Blazern und Sakkos. Auch Hochzeitskleider werden entsprechend geändert oder angepasst.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at