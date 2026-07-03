Sanierung beim Murpark führt zu Änderungen bei mehreren Buslinien

Aufgrund der Sanierung der Bushaltestellen im Bereich Liebenau/Murpark kommt es in Graz von 11. Juli bis 13. September 2026 zu Änderungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linien 74, 75, 64, 64E, 72 sowie die Nachtlinie N4.

Von Samstag, 11. Juli 2026, ab 4.30 Uhr bis Sonntag, 13. September 2026, bis 24 Uhr werden die Linien 74 und 75 im Zuge der Bauarbeiten gekoppelt geführt. Die Busse der Linie 74 in Richtung Thondorf sowie der Linie 75 Richtung Raaba Kreisverkehr halten während dieser Zeit an der Haltestelle „Ostbahnstraße“ am Sternäckerweg. Die Maßnahme gilt in beiden Fahrtrichtungen. Parallel dazu werden alle Bushaltestellen im Bereich Liebenau/Murpark saniert. Die Arbeiten sind in mehrere Bauphasen unterteilt.

Bauphase 1: Änderungen ab 11. Juli

Die erste Bauphase startet ebenfalls am Samstag, 11. Juli 2026, um 4.30 Uhr und dauert bis Sonntag, 26. Juli 2026, 24 Uhr. Während dieser Zeit kommt es zu Anpassungen bei den Haltepositionen mehrerer Linien. Die Graz Linien bitten Fahrgäste, die geänderten Haltestellenbereiche sowie mögliche Verzögerungen während der Bauarbeiten zu beachten. Mit Abschluss der ersten Bauphase sollen die Arbeiten schrittweise in weitere Abschnitte übergehen.