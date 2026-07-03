200 Kinderzeichnungen verwandeln Bauzaun in Freiluftgalerie

Ein Bauzaun muss nicht grau sein: Die Volksschule Algersdorf hat die Absperrung rund um die Baustelle der neuen Sport-Mittelschule Graz-Eggenberg in eine farbenfrohe Ausstellungsfläche verwandelt.

Wo normalerweise eine schlichte Baustellenplane den Blick versperrt, sorgt jetzt Farbe für Abwechslung im Schulumfeld. Schülerinnen und Schüler der Volksschule Algersdorf haben den 17 Meter langen Bauzaun kreativ gestaltet. Rund 200 Zeichnungen schmücken die 1,75 Meter hohe Plane, die die Volksschule von der benachbarten Baustelle der künftigen Sport-Mittelschule Graz-Eggenberg trennt. Dort laufen seit Kurzem die Umbauarbeiten.

©Stadt Graz/Fischer | 200 Kinderzeichnungen zieren die 1,75 Meter hohe Plane.

Von Tieren bis Handabdrücken

Die Motive reichen von Füchsen, Löwen und Blumen bis hin zu Häusern und Handabdrücken. Dadurch entsteht entlang der Baustelle eine bunte Mischung, die den Zaun optisch deutlich aufwertet. Neben der optischen Gestaltung erfüllt die Absperrung weiterhin ihren Zweck: Sie dient als Schutz- und Sicherheitsmaßnahme während der Bauarbeiten und hält Staub sowie Schmutz vom Schulbereich fern. Durch die Gestaltung wird der Bauzaun zugleich zu einer Art Freiluftgalerie, die den Schulalltag begleitet und die Umgebung freundlicher wirken lässt. Die Zeichnungen wurden digitalisiert und anschließend auf die robuste Bauplane gedruckt.

Gemeinschaftsprojekt vieler Beteiligter

Möglich wurde das Projekt durch die Zusammenarbeit der Volksschule Algersdorf mit der Stadtbaudirektion, der Abteilung für Bildung und Integration, sowie den Partnern achtzigzehn und GBG. Das Ergebnis zeigt, wie aus einer Baustellenabsperrung ein kreatives Gemeinschaftsprojekt werden kann, das den öffentlichen Raum sichtbar mitgestaltet.