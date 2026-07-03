Bauarbeiten an der Linie 1: Das ändert sich ab kommender Woche

Der Ausbau der Linie 1 in Graz schreitet voran: In der Woche von 6. bis 12. Juli kommt es im Zuge der Baustelle zu Nachtarbeiten sowie Änderungen bei der Verkehrsführung und im Öffi-Betrieb.

Seit 4. Mai wird an der Linie 1 gearbeitet. Der zweigleisige Ausbau soll künftig eine dichtere Taktung im öffentlichen Verkehr ermöglichen – mit Intervallen von bis zu sechs Minuten. Der Ausbau erfolgt schrittweise in mehreren Bauabschnitten, die sich bis November 2026 ziehen. Der erste Abschnitt betrifft die südliche Hilmteichstraße. Parallel dazu werden im Laufe der kommenden Monate weitere Bauphasen umgesetzt, die die Infrastruktur im Bereich Mariatrost nachhaltig verbessern sollen.

Nächste Bauetappen starten im Sommer

Im Juli beginnen die Abschnitte 2 und 3, im August folgt Abschnitt 4. Neben dem Gleisausbau werden dabei auch Haltestellen modernisiert, neue Infrastrukturleitungen verlegt sowie ein Unterwerk errichtet und Brücken erneuert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Abschnitt St. Johann – Wagnesweg, wo die Arbeiten ebenfalls voranschreiten.

Nachtarbeiten von 6. bis 12. Juli

Für die Woche von 6. bis 12. Juli sind zusätzlich Nachtarbeiten vorgesehen. Im Zuge dessen kommt es zu Anpassungen bei der Verkehrsführung rund um die Hilmteichstraße und Mariatroster Straße. Die Hilmteichstraße ist ab der Hilmgasse nur mehr als Einbahn von Süden nach Norden befahrbar. Vom LKH aus ist lediglich die Fahrt Richtung Norden möglich, die Einfahrt in die Hilmgasse bleibt gesperrt. Auch die Hilmgasse wird zur Einbahn in Richtung Osten. Eine Einfahrt von der Mariatroster Straße ist möglich, eine Rückfahrt dorthin jedoch nicht. Die Mariatroster Straße bleibt grundsätzlich in beide Richtungen befahrbar, das Abbiegen in die Hilmteichstraße stadteinwärts ist allerdings nicht möglich.