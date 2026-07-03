Stadt gibt grünes Licht: Grazer Filmfestival wird mit 50.000 Euro unterstützt

Das Mountainfilm Graz findet heuer bereits zum 40. Mal statt. Der Grazer Gemeinderat hat nun einstimmig beschlossen, das internationale Filmfestival mit 50.000 Euro zu unterstützen.

Das Mountainfilm Graz zählt zu den traditionsreichsten Filmfestivals der Stadt. Es geht auf das frühere Berg- und Abenteuerfilmfestival von Robert Schauer zurück, das bereits 1986 ins Leben gerufen wurde. Die diesjährige Ausgabe findet von 17. bis 21. November 2026 im Congress Graz sowie im Schubertkino statt.

Einrechphase startet im Mai

Die Einreichphase für den internationalen Filmwettbewerb beginnt am 4. Mai 2026. Aus allen eingereichten Produktionen wählt eine Jury jene Filme aus, die beim Festival gezeigt und bewertet werden. Insgesamt umfasst das Programm rund 100 Filme. Ergänzt wird dieses durch Vorträge bekannter Alpinistinnen und Alpinisten sowie Fachpräsentationen zu Themen aus den Bereichen Natur, Bergsport und Klettern.

Treffpunkt der internationalen Filmszene

Während des Festivals präsentieren Filmschaffende und Protagonistinnen und Protagonisten ihre Werke persönlich auf der Bühne und stehen dem Publikum für Gespräche zur Verfügung. Darüber hinaus gilt Mountainfilm Graz als wichtiger Treffpunkt der internationalen Filmszene. Für Schülerinnen und Schüler filmbildender Schulen werden zudem spezielle „Lectures“ mit erfahrenen Filmschaffenden angeboten.

50.000 Euro Förderung beschlossen

Den Abschluss bildet am 21. November die Preisverleihung. Die prämierten Filme werden anschließend bei der „Langen Nacht des Bergfilms“ gezeigt. Seit dem Vorjahr wird dabei auch ein Best Newcomer Award vergeben. Der Grazer Gemeinderat hat für die Durchführung des Festivals eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro beschlossen. Der entsprechende Antrag wurde einstimmig angenommen.