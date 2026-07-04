„Lampions, Lollipop und Lametta“: Schlagerhof Gloria feiert in Ligist

Nach dem gefeierten Schlagergarten Gloria mit ca. 10.000 Besuchern im April in Graz folgt das nächste Highlight: Am 1. August lädt der Schlagerhof Gloria nach Ligist, mit Live-Musik, DJ-Crew und „Lampions, Lollipop und Lametta."

Nach dem großen Erfolg des Schlagergarten Gloria in Graz geht das Kultformat in die nächste Runde. Diesmal wird allerdings nicht im Grazer Volksgarten gefeiert, sondern im Schilcherhof in Ligist.

Nach dem großen Erfolg des Schlagergarten Gloria in Graz geht das Kultformat in die nächste Runde. Diesmal wird allerdings nicht im Grazer Volksgarten gefeiert, sondern im Schilcherhof in Ligist.

Nach dem großen Erfolg des Schlagergarten Gloria in Graz geht das Kultformat in die nächste Runde. Diesmal wird allerdings nicht im Grazer Volksgarten gefeiert, sondern im Schilcherhof in Ligist. Am Samstag, 1. August 2026, verwandelt sich der Hof ab 20 Uhr in eine große Schlagerbühne unter freiem Himmel.

Gloria All Stars sorgen für Sommerstimmung

Unter dem Motto „Lampions, Lolipop, Lametta“ erwartet die Besucher ein Abend voller bekannter Schlagerhits zum Mitsingen und Tanzen. Für die Live-Musik sorgen die Gloria All Stars, die mit Klassikern und Kultliedern das Publikum begeistern wollen. Anschließend übernimmt die GLORIA DJ Crew und sorgt dafür, dass bis tief in die Nacht weitergefeiert werden kann.

Rückblick: Rund 10.000 Besucher feierten in Graz

Erst Ende April hatte der Schlagergarten Gloria den Grazer Volksgarten erneut in ein riesiges Festivalgelände verwandelt. Rund 10.000 Besucher kamen zum Mitsingen, Tanzen und Feiern. Mit Live-Bands, Karaoke, DJs und dem beliebten „Chor der 10.000“ entwickelte sich das Event einmal mehr zu einem der größten Musikfeste der Landeshauptstadt. Genau dieses besondere Gemeinschaftsgefühl möchten die Veranstalter nun auch nach Ligist bringen: Der Eintritt kostet 20 Euro, Mitglieder des Gloria-Vereins bezahlen 10 Euro.