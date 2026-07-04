Grazer Messe vor großem Umbau: Padel-Center kommt, weitere Pläne fixiert

Nach Millionenverlusten treibt die Grazer Messe ihren Umbau voran. Ein Padel-Center ist fix, Büroflächen sind bereits vermietet und ein neues Kongresszentrum soll folgen. So sieht der Zukunftsplan aus.

Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren nimmt der Umbau der Grazer Messe weiter Gestalt an. Mehrere Projekte, mit denen das Unternehmen langfristig wieder auf Erfolgskurs kommen will, machen Fortschritte. Besonders ein Vorhaben steht bereits fest: In der Halle D entsteht ein neues Padel-Center.

Investor für Padel-Halle gefunden

Wie Messe-Vorstand Martin Ullrich in Medienberichten bestätigt, ist für das Projekt bereits ein Investor gefunden. Die Grazer Firma TapeDesign, die international unter anderem durch ihre Antirutsch-Socken für Profifußballer bekannt wurde, wird den neuen Standort umsetzen. Geplant ist ein modernes Padel-Center, das die Trendsportart künftig auch in Graz weiter etablieren soll. Die Halle D wird dafür künftig teilweise neu genutzt.

Erste Erfolge bei der Neuausrichtung

Auch an anderer Stelle schreitet der Umbau voran. Im Messeturm wurden Verwaltungsbüros verlegt, wodurch zusätzliche Büroflächen frei wurden. Zwei Etagen konnten laut Messe bereits erfolgreich vermietet werden. Positive Signale kommen zudem aus dem Veranstaltungsgeschäft. Laut Ullrich verlief das erste Quartal 2026 besser als erwartet. Vor allem die Motion Expo und die Gründermesse hätten die budgetierten Erwartungen übertroffen.

Neues Kongresszentrum als Herzstück

Ein zentrales Zukunftsprojekt bleibt der geplante Neubau eines großen Kongresssaals. Das rund 25 Millionen Euro teure Vorhaben soll Platz für bis zu 1.200 Besucher bieten und das bestehende Kongresszentrum erweitern. Von der Bezeichnung „Steiermarkhalle“ nimmt die Messe inzwischen allerdings Abstand. Vorstand Martin Ullrich spricht stattdessen lieber von einem Plenarsaal. „Halle klingt für viele nach Messe – und Messe verbinden viele derzeit mit einem schwierigen Umfeld.“ Mit der neuen Bezeichnung wolle man den Fokus stärker auf den Kongress- und Veranstaltungsbereich legen.