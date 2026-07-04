Neue Ampel statt Kreisverkehr: Große Verkehrsänderung beim Flughafen Graz

Autofahrer rund um den Flughafen Graz müssen sich auf große Veränderungen einstellen. Der stark belastete Kreisverkehr bei der A2-Anschlussstelle Feldkirchen wird umgebaut, mit Ampeln, zusätzlichen Fahrstreifen und neuer Brücke.

Täglich rollen tausende Fahrzeuge über die A2-Abfahrt beim Flughafen Graz. Doch der bestehende Kreisverkehr stößt längst an seine Grenzen. Nun soll einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Grazer Süden umfassend modernisiert werden.

Täglich rollen tausende Fahrzeuge über die A2-Abfahrt beim Flughafen Graz. Doch der bestehende Kreisverkehr stößt längst an seine Grenzen. Nun soll einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Grazer Süden umfassend modernisiert werden.

Täglich rollen tausende Fahrzeuge über die A2-Abfahrt beim Flughafen Graz. Doch der bestehende Kreisverkehr stößt längst an seine Grenzen. Nun soll einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Grazer Süden umfassend modernisiert werden.

Kreisverkehr wird durch Ampelkreuzung ersetzt

Kern des Projekts ist der Umbau des Kreisverkehrs an der Anschlussstelle Feldkirchen. Künftig soll dort eine Ampelkreuzung den Verkehr regeln. Ziel ist es, den Verkehrsfluss zu verbessern und Staus im Bereich des Flughafens sowie der Autobahnauffahrt zu reduzieren. Hintergrund sind das steigende Verkehrsaufkommen rund um den Flughafen, neue Betriebsansiedlungen sowie die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Koralmbahn. Damit zählt das Vorhaben zu den größten Straßenprojekten im Grazer Umland der kommenden Jahre. Die Pläne gehen weit über den Austausch des Kreisverkehrs hinaus.

Vorgesehen sind unter anderem: Umbau der Brücke über die A2

Neugestaltung der Autobahnauffahrten und -abfahrten

Anpassung der nördlichen Kreuzung

Ausbau der B67 (Grazer Straße) auf vier Fahrstreifen

Teilweise Verbreiterung auf bis zu fünf Fahrstreifen

Anpassung der Anton-Hermann-Straße

Grundstücke werden bereits gesichert

In der kommenden Landtagssitzung stehen erste Grundstücksablösen auf der Tagesordnung. Parallel dazu laufen die Detailplanungen für das Bauprojekt. Derzeit werden die Unterlagen für die erforderlichen Genehmigungsverfahren vorbereitet. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer erklärt: „An den Detailplanungen wird bereits gearbeitet und die notwendigen Unterlagen für die Rechtsverfahren wie zum Beispiel Straßen- und Wasserrecht werden vorbereitet.“

Baustart für 2027 geplant

Geht alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen. Für die Umsetzung wird derzeit mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten gerechnet. Mit dem Ausbau wollen Land Steiermark und Asfinag einen Verkehrsknoten entschärfen, der aufgrund des wachsenden Verkehrsaufkommens in den vergangenen Jahren immer häufiger an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen ist.