Graz-Mariahilferplatz: Genussfestival lockt mit Streetfood aus aller Welt

Der Mariahilferplatz verwandelt sich dieses Wochenende wieder in ein Paradies für Genießer. Bei der Food Truck Fiesta warten internationale Spezialitäten, Cocktails und mitreißende Live-Musik aus Lateinamerika auf die Besucher.

Die Food Truck Fiesta Graz läuft noch bis Sonntag und lockt mit kulinarischer Vielfalt sowie einem abwechslungsreichen Musikprogramm.

Die Food Truck Fiesta Graz läuft noch bis Sonntag und lockt mit kulinarischer Vielfalt sowie einem abwechslungsreichen Musikprogramm.

Wer an diesem Wochenende Lust auf außergewöhnliches Streetfood, sommerliche Drinks und Live-Musik hat, sollte am Mariahilferplatz vorbeischauen. Die Food Truck Fiesta Graz läuft noch bis Sonntag und lockt mit kulinarischer Vielfalt sowie einem abwechslungsreichen Musikprogramm.

©Streetfood Market Austria Noch bis morgen am Mariahilferplatz in Graz.

Streetfood aus aller Welt mitten in Graz

Von herzhaften Burgern über Tacos und Burritos bis hin zu internationalen Spezialitäten: Zahlreiche Food Trucks bieten Speisen aus verschiedenen Ländern an. Dazu gibt es erfrischende Cocktails und sommerliche Getränke. Ein besonderes Highlight wartet am Samstag ab 19 Uhr. Dann sorgt die Latinband Montevideo für Stimmung. Die Musiker stammen unter anderem aus Kuba, Brasilien, Venezuela und Uruguay und bringen authentische Salsa-, Samba-, Latin-Jazz- und Buena-Vista-Klänge auf die Bühne.