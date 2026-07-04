Nach SPÖ-Debakel in Graz: „Da darf kein Stein auf dem anderen bleiben“

Gegenüber 5 Minuten spricht er nun erstmals ausführlich über die Ursachen der Niederlage, den geplanten Neustart und seine Ziele für die kommenden Jahre.

Gegenüber 5 Minuten spricht er nun erstmals ausführlich über die Ursachen der Niederlage, den geplanten Neustart und seine Ziele für die kommenden Jahre.

Die Gemeinderatswahl hat die Grazer SPÖ in ihre schwerste Krise seit Jahrzehnten gestürzt. Mit nur 5,6 Prozent fuhr die Partei ihr schlechtestes Ergebnis der Geschichte ein. Parteichefin Doris Kampus zog die Konsequenzen und trat zurück, 5 Minuten hat berichtet: SPÖ-Neuaufstellung nach Graz-Wahl: Doris Kampus tritt zurück. Wenig später übernahm Hannes Schwarz als geschäftsführender Vorsitzender die Führung der Stadtpartei. Gegenüber 5 Minuten spricht er nun erstmals ausführlich über die Ursachen der Niederlage, den geplanten Neustart und seine Ziele für die kommenden Jahre.

„Wir haben die Menschen nicht mehr überzeugt“

Für Schwarz steht fest, dass die Wahlniederlage nicht auf einen einzelnen Auslöser zurückzuführen ist. „Das Ergebnis ist katastrophal und macht offensichtlich, dass die SPÖ Graz die Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen konnte. Aus meiner Sicht waren es viele Fehler in den letzten Jahren, aber ein wesentlicher Punkt ist sicher, dass wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt haben und zu wenig mit den wirklichen Problemen der Grazerinnen und Grazer.“ Gleichzeitig sieht er einen Zusammenhang mit dem Erfolg der KPÖ. „Unser Abstieg hat dann zum Aufstieg der KPÖ beigetragen, die – auch dank Elke Kahr als Persönlichkeit – sehr gut mobilisiert hat.“

„Da darf kein Stein auf dem anderen bleiben“

Schwarz kündigt einen tiefgreifenden Erneuerungsprozess an. Dabei gehe es nicht nur um neue Gesichter. „Wir brauchen einen kompletten Neustart – so kann es nicht weitergehen. Das bedeutet, dass wir die Partei inhaltlich und personell neu aufstellen werden.“ Besonders eine Frage müsse nun beantwortet werden: „Wir müssen uns in Graz die Frage stellen, warum uns bei der Landtagswahl über 20 Prozent der Grazerinnen und Grazer wählen und bei der Gemeinderatswahl nur mehr etwas mehr als fünf Prozent. Nach so einem Wahlergebnis darf es keine Denkverbote geben, da darf kein Stein auf dem anderen bleiben.“

„Nur die Spitze auszutauschen reicht nicht“

Auch den Rücktritt von Doris Kampus sieht Schwarz lediglich als ersten Schritt. „Nur die Spitze auszutauschen wird nicht reichen, um künftig wieder erfolgreich zu sein.“ Die Partei müsse sich künftig stärker an den Lebensrealitäten der Menschen orientieren. „Als Partei kann und darf man sich seine Themen nicht aussuchen, sondern muss die Lebensrealitäten der Menschen zu seinem Programm machen.“

Doppelrolle: Landtag und Graz

Schwarz bleibt weiterhin Klubobmann der SPÖ im Landtag und übernimmt gleichzeitig die Führung der Grazer Stadtpartei. Einen Widerspruch sieht er darin nicht. „Graz ist die zweitgrößte Stadt Österreichs und damit auch für die Steiermark von hoher politischer Bedeutung.“ Und mit einem Schmunzeln ergänzt er: „Mit der neuen Aufgabe wird der Sommerurlaub sicher kürzer ausfallen.“

Opposition mit zwei Mandaten

Obwohl die SPÖ künftig nur noch mit zwei Gemeinderäten vertreten ist, will Schwarz politische Akzente setzen. „Das Wahlergebnis ist keinerlei Auftrag für eine Koalition.“ Ein zentrales Thema bleibt für ihn die Gesundheitsversorgung. „Wir werden auf dem Thema Gesundheit draufbleiben, denn 76 Prozent der Grazerinnen und Grazer befürworten unsere Forderung nach Gesundheitszentren in allen Bezirken.“ Darüber hinaus nennt Schwarz die Kinderbildung und Kinderbetreuung als weitere Schwerpunkte. Entscheidend sei aber etwas anderes: „Unser politisches Programm muss von den Menschen bestimmt werden und nicht von unseren Gremien.“

Erfolg soll sich 2031 zeigen

Ob der Neustart gelingt, werde sich letztlich bei der nächsten Gemeinderatswahl zeigen, sagt Schwarz. „Im Fußball geht es um Tore und in der Politik am Ende um Wahlergebnisse. Erfolgreich ist die SPÖ Graz für mich nur dann, wenn es 2031 in der Gunst der Wählerinnen und Wähler endlich wieder nach oben geht.“