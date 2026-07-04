Taylor Swift hat geheiratet: So feierten Fans den großen Tag in Graz

Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce haben geheiratet. Während Tausende Fans in New York mitfieberten, wurde die Hochzeit auch in Graz gefeiert, bei einer besonderen Taylor-Swift-Party im PPC.

Im PPC Graz fand am Freitagabend die beliebte „ParTay“ statt, eine Party ganz im Zeichen der Sängerin.

Im PPC Graz fand am Freitagabend die beliebte „ParTay“ statt, eine Party ganz im Zeichen der Sängerin.

Jetzt ist es offiziell: Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) haben geheiratet. Nach monatelangen Spekulationen bestätigte eine Sprecherin am Freitag die Hochzeit des prominenten Paares. Die Nachricht sorgte weltweit für Begeisterung und erreichte auch die Steiermark.

Traumhochzeit nach langer Geheimhaltung

Die Trauung fand im berühmten Madison Square Garden in New York statt. Rund 1.000 Gäste sollen an den Feierlichkeiten teilgenommen haben. Die Zeremonie leitete Schauspieler Adam Sandler, unter den prominenten Gästen befanden sich unter anderem Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant, Ethan Hawke und Bradley Cooper. Die Hochzeit war bis zuletzt streng geheim gehalten worden. Erst nach dem Ja-Wort wurde sie offiziell bestätigt. In New York leuchteten Videowände mit der Botschaft „Just&T Married“, während das Empire State Building in Hellblau angestrahlt wurde.

Liebesgeschichte begann 2023

Kennengelernt hatten sich Taylor Swift und Travis Kelce im Jahr 2023. Der Football-Star erzählte später, dass er die Musikerin während ihrer „Eras Tour“ kennenlernen wollte und sogar ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer vorbereitet hatte. Kurz darauf kamen die beiden tatsächlich in Kontakt und machten ihre Beziehung öffentlich. Im vergangenen Jahr folgte die Verlobung, nun haben sich die beiden das Ja-Wort gegeben. Für Taylor Swift und Travis Kelce ist es jeweils die erste Ehe.

Auch in Graz wurde gefeiert

Nicht nur in den USA war die Freude groß. Auch Taylor-Swift-Fans in Graz feierten die Hochzeit ihres Idols. Im PPC Graz fand am Freitagabend die beliebte „ParTay“ statt, eine Party ganz im Zeichen der Sängerin. Unter dem Motto „Make the friendship bracelets, dress up in your favorite era“ kamen zahlreiche Fans zusammen, tauschten Freundschaftsbänder, sangen ihre Lieblingssongs und feierten die frisch vermählte Sängerin bis spät in die Nacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 13:29 Uhr aktualisiert