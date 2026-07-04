Grazer Hauptbahnhof: Nach Streit muss stark alkoholisierter Mann ins Krankenhaus

Ein Polizeieinsatz sorgte am Samstagmittag am Grazer Hauptbahnhof für Aufsehen. Mehrere Leser meldeten den Vorfall 5 Minuten. Die Polizei bestätigt eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Mehrere 5 Minuten-Leser informierten die Redaktion am Samstagmittag über einen Einsatz von Polizei und Rettung am Grazer Hauptbahnhof. Vor Ort soll unter anderem ein Mann von Polizeikräften festgehalten worden sein. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Polizei den Einsatz.

Streit zwischen zwei Männern eskalierte

Laut Polizei kam es am Hauptbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Dabei gerieten ein stark alkoholisierter Mann und sein Kontrahent in einen Streit. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit nicht bekannt. Im Zuge des Einsatzes erlitt der stark alkoholisierte Mann laut Polizei einen Kreislaufkollaps. Er wurde von den Einsatzkräften medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeieinsatz am Grazer Hauptbahnhof ist mittlerweile abgeschlossen. Weitere Vorfälle gab es laut Polizei nicht.