Bittere Nachricht für den SK Sturm: Offensivtalent Filip Rózga hat sich im Trainingslager eine Muskelverletzung zugezogen. Der 19-Jährige fällt für den Rest der Vorbereitung und den Saisonstart aus.

Schlechte Nachrichten ereilen den SK Sturm am Ende des Trainingslagers in Irdning. Offensivspieler Filip Rózga verletzte sich im Testspiel gegen LNZ Cherkasy am hinteren Oberschenkel und fällt somit für die nächsten Wochen aus. Der 19-Jährige hat bereits mit der Reha begonnen und wird alles daran setzen, schnellstmöglich wieder auf dem Feld stehen zu können.

Parensen: „Der Ausfall von Filip Rózga ist äußerst bitter“

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Der Ausfall von Filip Rózga ist äußerst bitter. Er verletzte sich beim 1. Testspiel im Trainingslager in Irdning und wird in der Vorbereitung sowie zum Saisonstart leider nicht zur Verfügung stehen. Für Filip selbst ist es natürlich am bittersten, da er im Frühjahr bereits einige Spiele verletzungsbedingt verpasst hat. Auch wenn es aktuell schmerzt, wissen wir, dass er sich bei uns in besten medizinischen Händen befindet und alles daran setzten wird, schnellstmöglich wieder einsatzfähig zu sein.“