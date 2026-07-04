Punkteregen in Graz: Giants gewinnen Wildcard Game gegen die Salzburg Ducks

Die Graz Giants haben im Wildcard Game der AFL ein wahres Offensivfeuerwerk abgebrannt und sich mit einem deutlichen 70:19-Erfolg gegen die Salzburg Ducks den Einzug in die nächste Runde gesichert.

Die Graz Giants haben sich mit einem souveränen 70:19-Erfolg gegen die Salzburg Ducks für das Halbfinale der Playoffs qualifiziert. Nach einem frühen Rückstand übernahmen die Grazer rasch die Kontrolle und ließen ihren Gästen keine Chance. Zwar gingen die Ducks im ersten Drive mit 6:0 in Führung, doch die Giants antworteten prompt und drehten die Partie noch im ersten Viertel. Vor allem Running Back Fritz Bleckmann zeigte eine überragende Leistung und erzielte gleich vier Touchdowns in der ersten Halbzeit. Mit einer komfortablen 35:12-Führung ging es in die Pause.

Graz Giants stürmen mit 70:19 ins Halbfinale

Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren das klar bessere Team. Ein Kickoff-Return-Touchdown von Eddie Morales sowie weitere Touchdowns von Jakob Begander, Fritz Bleckmann, Andreas Zechner und Fabian Pließnig sorgten schließlich für den deutlichen 70:19-Endstand. Mit dem klaren Wildcard-Sieg ziehen die Graz Giants ins Halbfinale ein. Dort treffen sie am Samstag, 12. Juli, auswärts auf die Prague Black Panthers.