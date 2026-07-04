Flucht aus Psychiatrie: 15-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Ein 15-Jähriger sorgte in Graz für einen gefährlichen Polizeieinsatz: Nach seiner Flucht aus einer psychiatrischen Einrichtung soll der stark alkoholisierte Jugendliche die Beamten mit einem Messer bedroht haben.

Ein 15-Jähriger hat bereits am Donnerstag in Graz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Jugendliche soll sich laut der Steirer Krone in einer offenen Psychiatrie mit Anwesenheitspflicht befunden haben und aus der Einrichtung abgehauen sein. Kurz darauf wurde die Polizei über sein Verschwinden informiert.

Jugendlicher flüchtete vor Polizei

Bereits wenige Minuten später entdeckten Beamte den Jugendlichen gemeinsam mit seiner Freundin auf einem Parkplatz in der Nähe eines Krankenhauses. Als die Polizisten sie anhalten wollten, ergriffen beide die Flucht. Ein Beamter konnte den 15-Jährigen schließlich festhalten, woraufhin dieser dem Polizisten gegen das Knie trat.

Stark alkoholisiert: 15-Jähriger zückte Messer

Bei der anschließenden Kontrolle zog der Jugendliche laut Bericht ein Messer und soll damit mehrere Bewegungen in Richtung des Beamten gemacht sowie Drohungen ausgesprochen haben. Verletzt wurde dabei niemand. Wie sich später herausstellte, war der 15-Jährige stark alkoholisiert. Nach eigenen Angaben hatte er während seiner Flucht eine Flasche Whisky und mehrere Mixgetränke konsumiert. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht, wo er die Nacht verbrachte. Am Freitagnachmittag kam der Jugendliche wieder frei.

Hilfe rund um die Uhr Die Telefonseelsorge (erreichbar unter 142) bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.07.2026 um 21:59 Uhr aktualisiert