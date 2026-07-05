Raser gestoppt: Polizei kassierte Autos und Probeführerscheine ein

Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle entlang der Triester Straße in Graz gingen den Polizeibeamten gleich mehrere Raser ins Netz. Drei Führerscheine wurden abgenommen, zwei Fahrzeuge beschlagnahmt.

Die Polizei zog in der Nacht auf Sonntag mehrere Temposünder auf der Triester Straße in Graz aus dem Verkehr. Gegen 22.57 Uhr fielen den Beamten zwei Autos ins Auge, welche dort mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Süden unterwegs waren. „Nach Abzug der Messtoleranz ergab sich eine vorwerfbare Geschwindigkeit von jeweils 123 km/h“, stellt die Exekutive fest und betont: „Im betroffenen Straßenabschnitt gilt eine deutlich niedrigere zulässige Höchstgeschwindigkeit.“

Polizei kassiert Auto und Probeführerschein ein

Bei den Lenkern handelte es sich um einen 22-jährigen Rumänen und einen 25-jährigen Mann aus dem Kosovo. „Einer der beiden verfügte sogar nur über einen Probeführerschein“, so die Polizisten. Von der Fahrerlaubnis mussten sich beide vorläufig verabschieden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Behörde wurden zudem beide Fahrzeuge beschlagnahmt und abgeschleppt.

Dritter Raser mit 100 km/h gestoppt

Kurz nach Mitternacht stellten Polizisten an derselben Örtlichkeit eine weitere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung fest. „Ein 19-jähriger Probeführerschein-Lenker aus dem Kosovo war mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 100 km/h unterwegs.“ Auch ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Lenker werden allesamt angezeigt.