Nach Tod von Grazer Erdbeerbauer: Erdbeerland schließt für immer

Das Erdbeerfeld Friedmann in Graz-St. Peter war für viele weit mehr als ein Ort, an dem Erdbeeren verkauft wurden. Jahr für Jahr kamen Familien, Stammkunden und Nachbarn hier zusammen, pflückten Früchte oder kauften frische Erdbeeren, viele schafften Kindheitserinnerungen. Nun endet diese langjährige Tradition. Wie die Familie auf Facebook mitteilt, ist Seniorchef Andreas Friedmann bereits am 1. Juli nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

„Die Lücke, die er hinterlässt, ist unendlich groß“

In bewegenden Worten beschreibt die Familie den Verlust ihres Seniorchefs. Andreas Friedmann sei mit ganzem Herzen für seine Familie, seinen landwirtschaftlichen Betrieb, sein Erdbeerfeld und vor allem für seine Kundinnen und Kunden da gewesen. Das Erdbeerfeld sei eine seiner größten Leidenschaften gewesen, der er sich täglich mit viel Hingabe gewidmet habe. Die diesjährige Saison sei ohnehin von großen Herausforderungen geprägt gewesen. Ein schwerer Frost habe einen Großteil der Ernte zerstört. Gleichzeitig habe die plötzliche Erkrankung des Seniorchefs die Familie auch organisatorisch vor enorme Aufgaben gestellt. Trotz aller Schwierigkeiten sei es gelungen, den Betrieb mit Einschränkungen weiterzuführen. Andreas Friedmann habe seine Familie dabei bis zuletzt aus dem Hintergrund unterstützt.

Mit ihm endet auch das Erdbeerfeld

Besonders emotional ist die Nachricht, dass mit dem Tod von Andreas Friedmann nicht nur ein geliebter Familienmensch verloren gegangen ist. Die Familie verabschiedet sich zugleich von ihrem Erdbeerfeld und schließt damit ein Kapitel, das über viele Jahre zahlreiche Grazer begleitet hat. In ihrem Abschiedsbrief bedankt sie sich bei allen Kunden für die langjährige Treue und die vielen schönen Begegnungen. Das Erdbeerfeld und die gemeinsamen Erinnerungen, so schreibt die Familie, würden sie ebenso wie Andreas Friedmann für immer im Herzen tragen.