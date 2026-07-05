Gleich zwei neue Lokale eröffnen jetzt in Graz, mit versteckten Gastgärten

Kaffeeliebhaber haben in Graz gleich doppelt Grund zur Freude. Nahe der Herz-Jesu-Kirche und der TU haben zwei neue Cafés eröffnet. Beide setzen auf Frühstück, Kaffeespezialitäten und ruhige Gastgärten mitten in der Stadt.

Mit „Das Müller“ am Felix-Dahn-Platz und dem „Café Ivy“ in der Schörgelgasse haben nahezu zeitgleich zwei Lokale ihre Türen geöffnet.

Mit „Das Müller“ am Felix-Dahn-Platz und dem „Café Ivy“ in der Schörgelgasse haben nahezu zeitgleich zwei Lokale ihre Türen geöffnet.

Wer rund um die Technische Universität oder die Herz-Jesu-Kirche unterwegs ist, kann seit Kurzem zwei neue Adressen für Frühstück, Kaffee oder die Mittagspause entdecken. Mit „Das Müller“ am Felix-Dahn-Platz und dem „Café Ivy“ in der Schörgelgasse haben nahezu zeitgleich zwei Lokale ihre Türen geöffnet, jedes mit einem eigenen Konzept und viel Liebe zum Detail.

„Das Müller“ setzt auf Frühstück und Hausmannskost

Am Felix-Dahn-Platz hat Familie Müller einen traditionsreichen Standort neu belebt. Wolfgang Müller und sein Sohn Alexander führen dort ihr neues Café, das aus ihrer bisherigen Kaffee- und Jausenstation hervorgegangen ist und das Angebot deutlich erweitert hat. Neben Frühstück stehen auch wechselnde Mittagsgerichte sowie heiße und gekühlte Kaffeespezialitäten auf der Karte. Besonders an warmen Tagen dürfte der kleine Gastgarten mit Blick ins Grüne viele Gäste anziehen. Geöffnet ist das Lokal von Montag bis Samstag ab 7 Uhr.

Café Ivy verbindet Genuss mit entspannter Atmosphäre

Nur wenige Gehminuten entfernt ist mit dem Café Ivy ein weiteres neues Lokal entstanden. Betreiber Christian Schlager und Tatjana Nicht bieten dort gefüllte Craigel, Sandwiches, Salate und wechselnde Mittagsteller an. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Kaffeespezialitäten. Der Innenhof wird derzeit zu einem gemütlichen Gastgarten ausgebaut und soll künftig zusätzlichen Platz zum Verweilen bieten. Aktuell öffnet das Café werktags ab 7 Uhr, künftig ist ein späterer Start mit längeren Öffnungszeiten am Abend geplant.