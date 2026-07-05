Unfall in Graz: Taxi kracht mit Straßenbahn der Linie 5 zusammen

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagvormittag den Straßenbahnverkehr in Graz beeinträchtigt. An der Kreuzung Jakoministraße/Grazbachgasse kollidierten ein Taxi und eine Straßenbahn der Linie 5. Ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

In der Nähe des Jakominiplatzes kam es heute zu einer Kollision zwischen Bim und Taxi.

In der Nähe des Jakominiplatzes kam es heute zu einer Kollision zwischen Bim und Taxi.

Am Sonntag gegen 9 Uhr kam es in Graz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxi und einer Straßenbahn. Der Zusammenstoß ereignete sich am Ende der Jakoministraße auf Höhe der Kreuzung Grazbachgasse. Die Straßenbahn der Linie 5 war zum Zeitpunkt des Unfalls in Richtung Puntigam unterwegs.

Taxi bei Kollision schwer beschädigt

Nach dem Zusammenstoß musste für die Straßenbahnlinie vorübergehend ein Ersatzverkehr eingerichtet werden, um den öffentlichen Verkehr aufrechtzuerhalten. Wie es zu der Kollision kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach bisherigen Informationen dürften weder der Taxilenker noch der Straßenbahnfahrer schwer verletzt worden sein.