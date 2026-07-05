Graz: 35-Jähriger nach Verdacht auf versuchten Mord in U-Haft

Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in Graz sitzt ein 35-Jähriger in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Vergewaltigung. Die Frau wird auf der Intensivstation behandelt.

Eine mutmaßliche Gewalttat erschüttert Graz. Gegen einen 35-jährigen Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Vergewaltigung ermittelt. Das bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Christian Kroschl in einem Bericht der Kronen Zeitung. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Frau erlitt schwere Verletzungen

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich die Tat bereits am 27. Juni am Karlauergürtel ereignet haben. Die Polizei wurde jedoch erst einen Tag später verständigt. Die Frau soll sich nach der Vergewaltigung durch ihren Lebensgefährten schlafen gelegt haben und erst später habe er bemerkt, dass er ihr ein Messer in den Rücken gerammt hatte. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wird derzeit auf einer Intensivstation behandelt. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, soll der 35-Jährige zum Tatzeitpunkt durch Alkohol und Suchtmittel beeinträchtigt gewesen sein. Über ihn wurde die Untersuchungshaft wegen Flucht-, Verdunkelungs-, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr verhängt. Zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußerte sich der Mann bislang nicht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft machte er auf Anraten seiner anwaltlichen Vertretung keine Aussage.

Ermittlungen laufen weiter

Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Details gab die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das noch offene Verfahren vorerst nicht bekannt. Sollten sich die Vorwürfe bestätigen, wird sich der 35-Jährige wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der Vergewaltigung vor Gericht verantworten müssen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt die Unschuldsvermutung.