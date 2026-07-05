Hitzewelle lässt Wasserverbrauch in Graz deutlich ansteigen

Die Hitze der letzten Wochen zeigt auch beim Wasserverbrauch Wirkung. In Graz fließen derzeit täglich deutlich größere Mengen Trinkwasser als üblich. Die Holding ruft zum bewussten Umgang mit Wasser auf.

Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen machen sich nicht nur körperlich bemerkbar. Auch der Wasserverbrauch in Graz ist deutlich gestiegen.

Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen machen sich nicht nur körperlich bemerkbar. Auch der Wasserverbrauch in Graz ist deutlich gestiegen.

Die hohen Temperaturen der vergangenen Wochen machen sich nicht nur körperlich bemerkbar. Auch der Wasserverbrauch in Graz ist deutlich gestiegen. Nach Angaben der Holding wurden im Juni an einzelnen Tagen bis zu 77.000 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Tagesverbrauch lag im Juni bei 65.000 Kubikmetern. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum rund 57.000 Kubikmeter. Bereits im Mai wurde ein Plus von rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat registriert.

Versorgung bleibt gesichert

Trotz des gestiegenen Verbrauchs gibt die Holding Entwarnung. Die Trinkwasserversorgung der Landeshauptstadt ist derzeit nicht gefährdet und läuft uneingeschränkt weiter. Dennoch appelliert das Unternehmen an die Bevölkerung, Trinkwasser möglichst sparsam einzusetzen. vor allem während längerer Hitzeperioden.

Wo sich besonders viel Wasser sparen lässt

Den größten Anteil am zusätzlichen Wasserverbrauch haben laut Holding häufig private Pools sowie die Bewässerung von Gärten und Rasenflächen. Auch das Abspritzen von Terrassen, Einfahrten oder Gehwegen verbraucht große Mengen Trinkwasser. Schon kleine Änderungen können helfen. Wer den Garten in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden gießt, reduziert die Verdunstung. Tropfbewässerung gilt dabei als deutlich effizienter als Sprinkleranlagen. Pools sollten möglichst nur bei Bedarf nachgefüllt und mit einer Abdeckung vor Verdunstung geschützt werden. Nicht nur im Garten, sondern auch in den eigenen vier Wänden lässt sich Wasser sparen. Kürzere Duschzeiten sowie das Einschalten von Waschmaschine und Geschirrspüler nur bei voller Beladung tragen dazu bei, den Verbrauch zu senken.