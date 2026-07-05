Zeckengefahr in Graz: Jetzt läuft die Frist für die FSME-Impfung ab

Die Zeckensaison ist in vollem Gange und für viele Grazer drängt jetzt die Zeit. Wer seinen FSME-Impfschutz auffrischen oder mit der Grundimmunisierung beginnen möchte, sollte die kommenden Wochen nicht verstreichen lassen.

Mit den sommerlichen Temperaturen steigt auch die Gefahr durch Zecken. Ein Stich kann die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen, eine Viruserkrankung, die Entzündungen der Hirnhäute und des Gehirns auslösen kann. Umso wichtiger ist ein aktueller Impfschutz. Die Stadt Graz erinnert deshalb daran, dass die FSME-Impfaktion nur noch bis zum 31. Juli läuft. Danach werden in der Impfstelle der Stadt Graz keine FSME-Impfungen mehr angeboten.

Wer jetzt handeln sollte

Nicht nur Menschen ohne Impfschutz sollten jetzt aktiv werden. Auch wer bereits gegen FSME geimpft ist, sollte einen Blick in den Impfpass werfen. Denn nur regelmäßige Auffrischungen sorgen für einen wirksamen Schutz. Empfohlen wird eine Auffrischung alle fünf Jahre für Personen unter 60 Jahren. Ab dem 60. Lebensjahr sollte die Impfung alle drei Jahre erneuert werden. Wer bisher noch nicht gegen FSME geimpft wurde, kann zwar noch mit der Grundimmunisierung beginnen, dafür bleibt allerdings nicht mehr viel Zeit. Damit die zweite Teilimpfung noch im Rahmen der laufenden Impfaktion erfolgen kann, muss die erste Impfung spätestens am 17. Juli erfolgen. Die zweite Dosis kann anschließend noch bis 31. Juli verabreicht werden.

So kommt man zur Impfung

Für Impfungen zwischen 8 und 10 Uhr können Termine online gebucht werden. Wer spontan kommen möchte, kann die Impfstelle zwischen 10 und 12.30 Uhr auch ohne Termin besuchen. Dabei kann es allerdings zu kurzen Wartezeiten kommen.