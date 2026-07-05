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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Rauch über Graz.
Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand.
Graz
05/07/2026
Rauchentwicklung

Brand beim Grazer Köflacherbahnhof: Was hinter der Rauchwolke steckt

Dichter Rauch war am Sonntag im Bereich des Grazer Köflerbahnhofs zu sehen und sorgte für zahlreiche Hinweise an die 5 Minuten Redaktion. Die Feuerwehr bestätigte: Ein Auto war in Brand geraten.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Mehrere Leser meldeten sich am Sonntag bei der 5 Minuten Redaktion und berichteten von einem Feuerwehreinsatz im Bereich des Grazer Köflacherbahnhofs. Vor Ort war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Berufsfeuerwehr Graz, dass es tatsächlich zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand. Weitere Details zur Ursache oder möglichen Verletzten waren zunächst noch nicht bekannt.

Auf dem Foto von www.5min.at sieht man Rauch über Graz.
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Vor Ort war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert
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