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Brand beim Grazer Köflacherbahnhof: Was hinter der Rauchwolke steckt
Dichter Rauch war am Sonntag im Bereich des Grazer Köflerbahnhofs zu sehen und sorgte für zahlreiche Hinweise an die 5 Minuten Redaktion. Die Feuerwehr bestätigte: Ein Auto war in Brand geraten.
Mehrere Leser meldeten sich am Sonntag bei der 5 Minuten Redaktion und berichteten von einem Feuerwehreinsatz im Bereich des Grazer Köflacherbahnhofs. Vor Ort war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Berufsfeuerwehr Graz, dass es tatsächlich zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand. Weitere Details zur Ursache oder möglichen Verletzten waren zunächst noch nicht bekannt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert
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