Brand beim Grazer Köflacherbahnhof: Was hinter der Rauchwolke steckt

Dichter Rauch war am Sonntag im Bereich des Grazer Köflerbahnhofs zu sehen und sorgte für zahlreiche Hinweise an die 5 Minuten Redaktion. Die Feuerwehr bestätigte: Ein Auto war in Brand geraten.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand.

Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand.

Mehrere Leser meldeten sich am Sonntag bei der 5 Minuten Redaktion und berichteten von einem Feuerwehreinsatz im Bereich des Grazer Köflacherbahnhofs. Vor Ort war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die Berufsfeuerwehr Graz, dass es tatsächlich zu einem Brand gekommen ist. Nach ersten Informationen der Feuerwehr handelte es sich um einen Pkw-Brand. Weitere Details zur Ursache oder möglichen Verletzten waren zunächst noch nicht bekannt.

©Leser | Vor Ort war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 13:13 Uhr aktualisiert