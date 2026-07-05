Glacis wird zur Großbaustelle: Wochenlange Arbeiten bringen Verkehrs-Einschränkungen

Während der Sommerferien wird ein Abschnitt des Grazer Glacis umfassend saniert. Autofahrer und Öffi-Nutzer müssen sich ab Mitte Juli mehrere Wochen lang auf Einschränkungen einstellen.

Ab 13. Juli 2026 wird der Abschnitt des Glacis zwischen Geidorfplatz und Elisabethstraße in Fahrtrichtung Süden erneuert. Betroffen ist die sogenannte Stadtparkseite in Richtung Jakominiplatz. Die Bauarbeiten sollen rund sechs bis acht Wochen dauern und werden bis spätestens Anfang September abgeschlossen. Das Projekt umfasst die Sanierung von rund 650 Metern Fahrbahn der B67a sowie Verbesserungen bei der Entwässerung. Auch die Bushaltestelle „Zinzendorfgasse“ wird modernisiert und auf den aktuellen technischen Stand gebracht.

Zwei Bauphasen bis Herbst

Die Arbeiten werden in zwei Etappen umgesetzt. Phase eins dauert rund fünf bis sechs Wochen, danach folgt eine kurze zweite Bauphase von ein bis zwei Wochen. In der Endphase kann aufgrund der beengten Platzverhältnisse teilweise nur nachts gearbeitet werden.

Verkehr bleibt eingeschränkt möglich

Trotz der Baustelle bleibt der Verkehr grundsätzlich aufrecht. Pro Richtung steht weiterhin ein Fahrstreifen zur Verfügung. Bereits im Bereich der Parkstraße kommt es zu einer Fahrstreifenverengung in Richtung Süden, während Richtung Norden eine Verflechtung im Kreuzungsbereich Glacisstraße/Leonhardstraße vorgesehen ist. Der Linksabbieger in die Elisabethstraße bleibt geöffnet, wird jedoch verkürzt geführt.

Änderungen bei Öffis und Verkehr

Für den öffentlichen Verkehr bringt die Baustelle ebenfalls Anpassungen. Die Bushaltestelle „Zinzendorfgasse“ wird in Fahrtrichtung Jakominiplatz während der ersten Bauphase nicht bedient. Zusätzlich entfallen die Busspur sowie angrenzende Parkmöglichkeiten zwischen Rittergasse und Geidorfplatz für die gesamte Bauzeit. Auch der Linksabbieger in die Zinzendorfgasse entfällt in der ersten Bauphase.

Fuß- und Radverkehr bleibt möglich

Für Fußgänger und Radfahrer bleiben die Verbindungen im Bereich Geidorfplatz, Zinzendorfgasse und Elisabethstraße grundsätzlich erhalten. Je nach Baufortschritt kann es allerdings zu kleineren Umleitungen kommen. Die Parkmöglichkeiten vor der Glacis Apotheke bleiben während der gesamten Bauzeit nutzbar. Ziel des Projekts ist die nachhaltige Erneuerung der stark beanspruchten Verkehrsfläche. Insgesamt investiert die Stadt rund 800.000 Euro, um die Lebensdauer des Straßenabschnitts deutlich zu verlängern.