Open Piano in Graz: Sanfte Töne erklingen am Franziskanerplatz

Mitten in der Grazer Innenstadt erklingen wieder Klaviertöne: Das Open Piano am Franziskanerplatz lädt noch bis 5. Juli zum spontanen Musizieren ein und sorgt für besondere Stimmung vor der Franziskanerkirche.

Zwischen Neutorgasse und Franziskanerplatz steht derzeit wieder ein frei zugänglicher Konzertflügel, der die Grazer Innenstadt in eine offene Bühne verwandelt. Seit Anfang Juli wird das sogenannte Open Piano täglich intensiv genutzt, von Hobbyspieler ebenso wie von spontanen Passanten.

Bühne für alle

Das Klavier, zur Verfügung gestellt vom Klavierhaus Streif, kann ohne Anmeldung gespielt werden. Täglich zwischen 11 und 21 Uhr sind alle eingeladen, sich an die Tasten zu setzen und die Innenstadt musikalisch mitzugestalten. Vor der Franziskanerkirche entsteht dadurch eine lebendige und stimmungsvolle Atmosphäre. Neben dem kulturellen Erlebnis steht auch ein sozialer Gedanke im Mittelpunkt: Freiwillige Spenden, die vor Ort gesammelt werden, kommen der Sozialen Musikschule DoReMi in Wien zugute.