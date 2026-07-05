New-York-Flair in Graz: Neues Bagel-Lokal in der Sporgasse sorgt für Andrang

In der Grazer Sporgasse hat ein neues Lokal eröffnet, das mit Bagels, Kaffee und internationalen Snacks bereits kurz nach dem Soft-Opening für viel Andrang sorgt. Das Konzept bringt New-York-Flair in die Innenstadt.

In der Grazer Innenstadt hat mit „Paddy’s Coffee & Bagel Club“ ein neues Gastronomieprojekt gestartet, das internationale Großstadtatmosphäre in die Sporgasse bringen soll. Schon beim vorsichtigen Startbetrieb zeigte sich reges Interesse: Vor allem zu Stoßzeiten bildeten sich regelmäßig Schlangen vor dem Lokal.

Bagels im Mittelpunkt des Konzepts

Im Mittelpunkt des Angebots stehen frisch zubereitete Bagels in unterschiedlichen Varianten. Besonders nachgefragt sind herzhafte Kombinationen wie „Little Italy“ oder Pastrami-Beläge, die bereits beim Start zu den Favoriten der Gäste zählen. Neben den Bagels bietet das Lokal ein breites Sortiment an Getränken und Snacks. Dazu zählen unter anderem Kaffeespezialitäten, Matcha Latte, frisch gepresster Orangensaft sowie Protein-Drinks. Ergänzt wird das Angebot durch süße Speisen wie Bananenpudding und Peanut-Butter-Jelly-Sandwiches.

Internationales Konzept für die Grazer Innenstadt

Das Konzept orientiert sich an internationalen Vorbildern und setzt bewusst auf ein urbanes, unkompliziertes Gastronomieerlebnis. Im Fokus steht dabei ein Mix aus schneller Küche und moderner Streetfood-Kultur, inspiriert von Metropolen wie New York. Genau dieses Feeling will Betreiber Patrick Hierhold nach Graz bringen.