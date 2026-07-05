Am Mittwoch: Radrennen legt Grazer Öffi-Verkehr kurzzeitig lahm

Der Start der ersten Etappe der „75. Tour of Austria“ sorgt am Mittwochvormittag für Verkehrsbehinderungen in Graz. Auch bei den Straßenbahnen und Bussen der Graz Linien müssen Fahrgäste mit Verzögerungen rechnen.

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2026, startet die erste Rad-Etappe der „75. Tour of Austria“ in Graz. Zwischen etwa 11.15 und 11.40 Uhr wird die Strecke abschnittsweise für den Verkehr gesperrt. Während die Radprofis die Stadt durchqueren, kommt es entlang der Route zu kurzfristigen Anhaltungen des Straßen- und Busverkehrs.

Diese Strecke ist betroffen

Die Rennfahrer starten am Mariahilfer Platz und fahren anschließend über den Lendkai, Grieskai, die Brückenkopfgasse und den Griesplatz weiter. Danach führt die Route über die Rösselmühlgasse, die Josef-Huber-Gasse, den Eggenberger Gürtel, die Kärntner Straße, die Wetzelsdorfer Straße und schließlich die Steinbergstraße bis zur Grazer Stadtgrenze.

Grazer Öffis warten Sperre ab

Die Graz Linien werden die jeweiligen Straßensperren abwarten und ihre Fahrten unmittelbar nach deren Aufhebung fortsetzen. Fahrgäste sollten im genannten Zeitraum daher etwas mehr Zeit einplanen und mit kurzfristigen Verzögerungen rechnen.