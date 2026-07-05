Polizeieinsatz in Grazer Bus: Beamte stoppen Linie 40

Ein Polizeieinsatz sorgte am Sonntagabend für Aufsehen in einem Bus der Linie 40 in Graz. Die Beamten nahmen einen Mann fest, gegen den wegen des Verdachts einer gefährlichen Drohung ermittelt wird.

Für Aufregung sorgte am Sonntag ein Polizeieinsatz in einem Bus der Linie 40 der Graz Linien. Mehrere Polizeistreifen stoppten das Fahrzeug auf der Wiener Straße und kontrollierten einen Fahrgast. Eine Leserin berichtete 5 Minuten, dass der Mann von mehreren Beamten aus dem Bus begleitet und anschließend festgenommen wurde.

Verdacht der gefährlichen Drohung

Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt, steht der Einsatz im Zusammenhang mit dem Verdacht einer gefährlichen Drohung. Der Mann soll ein Messer bei sich getragen haben. Der Verdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Sowohl der mutmaßliche Täter als auch das mögliche Opfer befinden sich derzeit bei der Polizei und werden einvernommen. Nähere Details zum Vorfall oder zum genauen Ablauf waren vorerst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.