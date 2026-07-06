HSG Graz verlängert mit Publikumsliebling Markus Höfer

Die HSG Holding Graz setzt weiter auf Markus Höfer. Der Vertrag mit dem Publikumsliebling wurde um eine weitere Saison verlängert. Damit bleibt Höfer dem Grazer Handballverein erhalten. Im Sommer startet er bereits in seine fünfte Saison im Trikot der HSG. Für die Mannschaft ist die Verlängerung ein klares Zeichen. Höfer gilt nicht nur auf dem Spielfeld als wichtiger Teil des Teams. Auch abseits davon spielt er laut Verein eine große Rolle. Die HSG hebt dabei vor allem seine Erfahrung, seinen Einsatz und seine Persönlichkeit hervor.

„Enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft“

Clubmanager Michael Schweighofer zeigt sich über die Vertragsverlängerung erfreut. „Markus ist sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon ein enorm wichtiger Teil unserer Mannschaft. Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatz und seiner Persönlichkeit ist er für unser Team von großem Wert. Wir freuen uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison für die HSG auflaufen wird, und sind überzeugt, dass er noch viele starke Leistungen zeigen wird“, so Schweighofer. Für die Fans bedeutet die Verlängerung: Ein vertrauter Spieler bleibt weiter in Graz. Höfer geht damit auch in der kommenden Saison für die HSG Holding Graz auf das Spielfeld. Nach mehreren Jahren im HSG-Trikot bleibt er ein fixer Teil der Mannschaft. Die nächste Vertragsverlängerung ist damit offiziell.