Frohnleitens erster Kindergemeinderat sagt leise Servus

In Frohnleiten ging am 2. Juli eine besondere Amtszeit zu Ende: Der erste Kindergemeinderat wurde verabschiedet. Seine Ideen bleiben aber sichtbar - etwa im Rintpark.

Nach zwei aktiven Jahren hat Frohnleiten am Donnerstag, dem 2. Juli 2026, den ersten Kindergemeinderat verabschiedet. Bei der feierlichen Abschlussveranstaltung waren zahlreiche Eltern, Freunde und Mitglieder des Gemeinderates dabei. Gemeinsam würdigten sie das Engagement der Kinder, die sich in ihrer Amtszeit aktiv in die Stadtgemeinde eingebracht haben.

Kinder gestalteten mit

Der Kindergemeinderat lernte in den vergangenen zwei Jahren, wie Abläufe in der Gemeinde funktionieren. Die Kinder verbrachten dabei nicht nur gemeinsame Stunden, sondern trafen auch Entscheidungen. Ein sichtbares Ergebnis ist die Gestaltung des Spielplatzes im Rintpark. Dort hinterließen die Kinder nun auch eine Zeitkapsel, die im Park vergraben wurde.

Rückblick auf Projekte

Mit selbstgestalteten Präsentationen blickten die Kinder auf ihre Amtszeit zurück. Sie erzählten von besonderen Erlebnissen, persönlichen Meilensteinen und ihren Lieblingsprojekten. So wurde die Abschlussveranstaltung auch zu einem Blick darauf, was Kinder bewegen können, wenn sie mitreden dürfen. Bürgermeister Johannes Wagner richtete sich in seiner Ansprache direkt an die Kinder: „Im Kindergemeinderat habt ihr Abläufe unserer Gemeinde kennengelernt und gemeinsam nicht nur lustige Stunden verbracht, sondern auch Entscheidungen getroffen und Frohnleiten zum Positiven verändert. Eure Zeit im Kindergemeinderat geht zwar zu Ende, eure Entscheidungen, wie etwa die Gestaltung des Spielplatzes im Rintpark, bleiben bestehen und sollen euch immer daran erinnern: Bleibt neugierig und bringt euch ein, denn eure Stimme ist wichtig!“

30 Kinder starten neu

Auch in Zukunft sollen Kinder in Frohnleiten mitreden. Für die nächste Amtszeit haben sich bereits 30 Kinder gemeldet. Sie wollen sich als „Kindergemeinderat 2.0“ in der Stadtgemeinde einbringen. Ab Herbst 2026 startet die neue Gruppe mit ihrer Arbeit.