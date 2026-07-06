Silver Bowl kommt nach Graz: Styrian Bears greifen nach dem Titel

In Graz wird am 18. Juli um die Meisterschaft gespielt: Die PROVENTOR Styrian Bears stehen nach einem klaren 49:14-Sieg wieder in der Silver Bowl.

Die PROVENTOR Styrian Bears stehen zum dritten Mal in Folge in der Silver Bowl - das Finale steigt am 18. Juli in Graz.

Die PROVENTOR Styrian Bears stehen zum dritten Mal in Folge in der Silver Bowl - das Finale steigt am 18. Juli in Graz.

Die PROVENTOR Styrian Bears haben es wieder geschafft: Zum dritten Mal in Folge stehen sie in der Silver Bowl. Im Halbfinale ließen die Grazer gegen die Mödling Rangers wenig anbrennen und gewannen deutlich mit 49:14. Damit ist klar: Das große Endspiel der AFL Division 1 wird heuer auch für die steirischen Fans ein echtes Heimspiel. Denn gespielt wird in Graz.

Bärenhunger bleibt

Für die Bears ist der Einzug ins Finale kein kleiner Hüpfer, sondern schon fast eine Gewohnheit mit Ansage. Drei Finalteilnahmen in Folge sprechen eine klare Sprache. Trotzdem wird es am 18. Juli ernst, denn dann geht es um die Meisterschaft. Und wer die Bears kennt, weiß: Satt wirken sie nach diesem Halbfinale eher nicht.

Gegner aus Wien

Im Titelkampf wartet nun die AFC Vienna Vikings II. Die Wiener mussten für ihren Finaleinzug deutlich länger zittern. Sie setzten sich auswärts bei den Wels Huskies in einem echten Halbfinal-Krimi knapp mit 17:10 durch. Damit treffen in Graz zwei Teams aufeinander, die ihren Weg ins Endspiel sehr unterschiedlich, aber erfolgreich gegangen sind.

Silberne Bühne

Austragungsort der Silver Bowl ist der Platz des Steirischen Fußballverbandes in Graz. Die Bears Area wird damit nach 2024 zum zweiten Mal zur Bühne der Silver Bowl. Der Ankick erfolgt am Samstag, dem 18. Juli, um 17 Uhr. Neben starkem American Football erwartet die Besucher auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Alles angerichtet

Für die steirischen Fans ist damit alles da, was ein großes Saisonfinale braucht: ein Grazer Team, ein Wiener Gegner und ein Endspiel direkt vor der Haustür. Die Bears kommen mit einem klaren Halbfinalsieg im Rücken. Die Vikings II bringen den Schwung aus einem knappen Auswärtssieg mit. Am Ende entscheidet sich in Graz, wer die Meisterschaft holt.