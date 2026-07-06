Fußball-Profi beendet Karriere und schlägt neuen Berufsweg ein

Tim Paumgartner und der GAK 1902 gehen künftig getrennte Wege. Der 21-jährige Mittelfeldspieler hat sich entschieden, seine Laufbahn im Profifußball zu beenden. Mit diesem Wunsch ist er an Sportdirektor Tino Wawra herangetreten. Der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

©GAK 1902 Tim Paumgartner verlässt den GAK 1902 und schlägt beruflich einen neuen Weg ein.

Wechsel nach Graz

Paumgartner war erst im Sommer 2025 vom FC Liefering zu den Grazer Athletikern gewechselt. Der aus Kuchl stammende Fußballer ist 1,96 Meter groß und im Mittelfeld zuhause. Ausgebildet wurde er in der Akademie von Red Bull Salzburg. Über Jahre lief er zudem für österreichische Nachwuchsnationalteams bis in die U21 auf. Im GAK-Trikot kam Paumgartner im August 2025 zu seinem Debüt in der ADMIRAL Bundesliga. Nun zieht er einen Schlussstrich unter seine Profilaufbahn. Ganz vom Fußball verabschiedet er sich aber nicht. Künftig soll der Sport im Amateurbereich weiter eine Rolle spielen.

Neuer Berufsweg

Den Hauptfokus legt Paumgartner nun auf einen neuen beruflichen Weg. Für die kommende Saison sucht er einen Verein in der Regionalliga. Beim GAK zeigt man Verständnis für seine Entscheidung. Sportdirektor Tino Wawra sagt dazu: „Wir haben Tim damals zum GAK geholt, weil wir sehr viel in ihm gesehen haben. Er ist ein richtig guter, junger Fußballer. Die Situation, die sich für ihn jetzt ergeben hat, kann ich absolut nachvollziehen, und wir wollten ihm keine Steine in den Weg legen. So ist es zu dieser Vertragsauflösung gekommen. Für seinen neu eingeschlagenen Weg wünschen wir Tim nur das Beste.“

„Habe mich beruflich für einen anderen Weg entschieden“

Auch Paumgartner selbst richtet zum Abschied Worte an den Verein. Er sagt: „Ich möchte mich beim Verein und bei Sportdirektor Tino Wawra bedanken, dass mein Wunsch Gehör gefunden hat und die Abwicklung so unkompliziert war. Ich habe mich beruflich für einen anderen Weg entschieden und bin sehr froh, dass alles so gut geklappt hat. Meinen Mitspielern und dem GAK wünsche ich für die kommende Saison alles Gute. Danke für die gemeinsame Zeit.“