Nächtlicher Lärm: ÖBB arbeiten an Bahnstrecke

Zwischen Graz Puntigam und der Staatsgrenze bei Spielfeld-Straß wird die Bahnstrecke gewartet. Für Anrainer kann es in den Nachtstunden lauter werden - der Fahrplan bleibt unverändert.

Die ÖBB arbeiten zwischen Graz Puntigam und Spielfeld-Straß an der Bahnstrecke. In der Nacht kann es deshalb lauter werden.

Die ÖBB arbeiten zwischen Graz Puntigam und Spielfeld-Straß an der Bahnstrecke. In der Nacht kann es deshalb lauter werden.

Die ÖBB führen von 6. bis 7. Juli 2026 Erhaltungsarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Graz Puntigam und der Staatsgrenze bei Spielfeld-Straß durch. Betroffen ist damit ein Abschnitt, der für viele Pendler und Reisende in der Steiermark wichtig ist. Die Arbeiten dienen dazu, dass Züge auch künftig sicher, pünktlich und möglichst leise unterwegs sein können. Für die Fahrgäste ändert sich laut ÖBB nichts.

Lärm in der Nacht

Ganz ohne Auswirkungen bleibt die Wartung aber nicht. Anrainerinnen und Anrainer müssen vor allem in den Nachtstunden mit Lärmentwicklung rechnen. Der Grund: Ein Teil der Arbeiten wird dann erledigt, wenn der laufende Bahnbetrieb möglichst wenig gestört wird. Deshalb kann es auch zu Arbeiten an Sonn- und Feiertagen kommen.

Fahrplan bleibt gleich

Wer in den kommenden Tagen mit dem Zug unterwegs ist, muss laut ÖBB keine Änderungen einplanen. Die Erhaltungsarbeiten haben keine Auswirkungen auf den Fahrplan. Reisende können ihre Verbindungen wie gewohnt nutzen. Damit soll der Zugverkehr während der Arbeiten möglichst normal weiterlaufen.

ÖBB bitten um Verständnis

Die ÖBB ersuchen die Anrainerinnen und Anrainer für die vorübergehende Lärmentwicklung um Verständnis. Wer Fragen zu den Baumaßnahmen hat, kann sich an den Kundenservice der ÖBB-Infrastruktur wenden. Erreichbar ist dieser unter infra.kundenservice@oebb.at. Weitere Informationen gibt es auf den Informationsseiten der ÖBB-Infrastruktur.