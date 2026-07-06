Polizei Steiermark: Mehrere Führungspositionen neu besetzt

Als stellvertretender Leiter des Kriminalreferates in Graz widmet Oberstleutnant Martin Peinsold, BA MA sich nun einer neuen Aufgabe und übernimmt als Bezirkspolizeikommandant die Verantwortung für den Bezirk Voitsberg. Im Laufe seiner Exekutivkarriere, die im Jahr 2004 begann, versah er Dienst in Graz und Wien. Zu seinen Qualifikationen zählen unter anderem die Offiziersausbildung sowie das abgeschlossene Masterstudium „Strategisches Sicherheitsmanagement“. Die dabei erworbenen Kenntnisse brachte er in den vergangenen Jahren unter anderem in seiner Funktion als stellvertretender Leiter des Einsatzreferates sowie des Kriminalreferates in Graz ein. Seit 2016 verfolgt er zudem eine weitere polizeiliche Spezialisierung: Er ist als Sprengstoffkundiges Organ (SKO) tätig.

Major Christian Kuntner, BA MA – Stellvertretender Bezirkspolizeikommandant von Liezen

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Major Christian Kuntner (v.l.)

Im Jahr 1998 begann sein Weg bei der Polizei. Nach seiner Ausbildung zum dienstführenden Beamten in Wien konnte er seine Erfahrung und sein Know-How bei der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) und beim Einsatzkommando Cobra erweitern. 2013 beendete er zudem das Studium „Polizeiliche Führung“ an der FH Wiener Neustadt. Nach seinem Studium führte ihn sein Weg wieder zurück zur WEGA, wo er als Einheitskommandant tätig war. Das Masterstudium „Strategisches Sicherheitsmanagement“ folgte. Nach seinen Funktionen als stellvertretender Leiter des Kriminalreferates und des Verkehrsreferates im SPK Graz, stellte er sich bis zuletzt der Aufgabe des stellvertretenden Abteilungsleiters der Fremden- und Grenzpolizeilichen Abteilung (FGA).

Chefinspektor Alois Schantl – Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Ilz-FGP

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektor Alois Schantl, Rat Jürgen Kummer (v.l.)

Vor 34 Jahren begann er seinen Dienst in der Zollwache und wechselte im Jahr 2004 in das Bundesministerium für Inneres, wo er die Ausbildung zum Polizisten absolvierte. Nach ersten Dienstjahren bei der Grenzpolizeiinspektion Nickelsdorf folgten mehrere Auslandseinsätze an der ungarisch-serbischen Grenze – unter anderem im Rahmen trilateraler Schwerpunktaktionen zwischen Österreich, Ungarn und Serbien. Seit 2011 ist er in der Polizeiinspektion Ilz-FGP im Einsatz, wo er seinen dienstlichen Schwerpunkt gefunden hat.

Amtsdirektorin Mag. Elke Schwarz – Leiterin des Fachbereichs „Verhaltensfolgemaßnahmen“ in der Personalabteilung der Landespolizeidirektion Steiermark

©LPD Stmk stv. Landespolizeidirektor Alexander Gaisch, Amtsdirektorin Elke Schwarz, Anna Verdier (v.l.)

Nach dem Abschluss ihres Pädagogik-Studiums sowie der Ausbildung zur Hauptschullehrerin entschied sich Elke Schwarz für eine berufliche Neuorientierung und trat 2004 in die Exekutive ein, wo sie die Polizeigrundausbildung absolvierte. Nach dienstlichen Stationen in Graz-Liebenau und Wies sowie der Ausbildung zur dienstführenden Beamtin wechselte sie 2014 in die Personalabteilung und war ab 2019 im Bereich der Verhaltensfolgemaßnahmen tätig. Nun übernimmt sie – nach ihrer bisherigen Funktion als stellvertretende Fachbereichsleiterin – die Leitung des Fachbereichs.

Amtsdirektorin Mag. phil. Rita Zwanzger, Med. – Leiterin des Fachbereichs „Personalbereitstellung“ in der Personalabteilung der Landespolizeidirektion Steiermark

©LPD Stmk stv. Landespolizeidirektor Alexander Gaisch, Amtsdirektorin Rita Zwanzger, Anna Verdier (v.l.)

Vor 16 Jahren begann Rita Zwanger ihre Polizeigrundausbildung und entwickelte sich seither kontinuierlich fachlich und dienstlich weiter. Nach der Ausbildung zur dienstführenden Beamtin im Jahr 2015 übernahm sie 2018 eine Lehrtätigkeit im Bildungszentrum Graz, wo sie ihr Wissen an zukünftige Polizistinnen und Polizisten weitergab.Im Jahr 2024 wechselte sie in die Personalabteilung, in der sie zuletzt als stellvertretende Fachbereichsleiterin im Bereich „Personalbereitstellung“ tätig war und nun die Leitung dieses Bereichs übernommen hat. Ergänzend zu ihrer Laufbahn bringt sie ihr abgeschlossenes Diplomstudium im Fach Russisch seit 2013 im Rahmen des „Sprachkundigen Dienstes“ auch dienstlich ein.

Kontrollinspektor Josef Griess – Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Heimschuh

©LPD Stmk stv. Landespolizeidirektor Helmut Richter, Kontrollinspektor Josef Griess, Oberstleutnant Christian Zöhrer (v.l.)

Vom stellvertretenden Inspektionskommandanten zum Dienststellenleiter: Seit 2018 versieht Josef Griess seinen Dienst in der Polizeiinspektion Heimschuh. Der einstige Grenzpolizist trat 1995 in die Exekutive ein und wurde 2012 zum dienstführenden Beamten ernannt. In seiner Laufbahn war er an den Grenzübergangsposten Arnfels und Spielfeld, in Leibnitz und im Grazer Kriminalreferat tätig. Außerdem ist er Teil der Einsatzeinheit.

Kontrollinspektor Hermann Winkler – Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Rohrbach an der Lafnitz

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Kontrollinspektor Hermann Winkler, Oberstleutnant Martin Spitzer (v.l.)

Ortswechsel für den langjährigen Inspektionskommandanten der Polizeiinspektion Bad Waltersdorf: Hermann Winkler übernimmt künftig die Leitung der Polizeiinspektion Rohrbach an der Lafnitz. Seine Laufbahn in der Exekutive begann im Jahr 1989. Nach Verwendungen in Wien sowie an Grenzübergangsposten im Burgenland führte ihn sein beruflicher Weg im Jahr 2001 in die Steiermark. Seither versah er seinen Dienst auf der Polizeiinspektion Bad Waltersdorf, deren Geschicke er über viele Jahre hinweg als Inspektionskommandant maßgeblich mitprägte. Mit seinem Wechsel nach Rohrbach an der Lafnitz übernimmt Hermann Winkler nun eine neue verantwortungsvolle Aufgabe. Dabei kann er auf jahrzehntelange Erfahrung im Polizeidienst sowie auf umfassende Führungs- und Einsatzkompetenz zurückgreifen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 14:50 Uhr aktualisiert