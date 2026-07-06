Erfahrene Psychiaterin tritt Leitung für Psychiatrie 1 am LKH Graz II an

Die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie 1 am LKH Graz II hat eine neue Leiterin: Dr. Therese Gogg übernimmt als Primaria die medizinische Verantwortung und setzt auf eine moderne psychiatrische Versorgung.

Bei der Führungskräftevorstellung wurde die neue Primaria Dr. Gogg von Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl und Klubobmann Marco Triller, BA MSc. als Vertreter der Steiermärkischen Landesregierung sowie dem KAGes-Vorstand Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h. c. Gerhard Stark, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc, MBA, und dem Direktorium des LKH Graz II den zahlreichen Ehrengästen offiziell vorgestellt.

Psychiatrie mit fachlicher Kompetenz und ganzheitlichem Blick

Dr. Therese Gogg studierte Humanmedizin an der Karl-Franzens-Universität Graz und promovierte im Jahr 2001 zur Doktorin der gesamten Heilkunde. Gleich danach ergänzte sie ihre medizinische Ausbildung durch das psychotherapeutische Propädeutikum und absolvierte später den Universitätslehrgang Psychotherapie mit Schwerpunkt Integrative Gestalttherapie. Ab 2012 war sie als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision tätig. Nach ihrer Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin und einer Tätigkeit als Stationsärztin für Innere Medizin am LKH Fürstenfeld, wechselte sie 2007 an das LKH Graz II. Dort war sie zunächst als Assistenzärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig. Anschließend absolvierte sie ihre Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am LKH Graz II, welche sie 2020 erfolgreich abschloss.

© Foto Pachernegg

Primaria Dr. Therese Gogg leitete seit 2021 die Station PS13 des Primariats 1 und wurde 2023 zur Oberärztin und kurz darauf zur Geschäftsführenden Oberärztin bestellt. Neben ihrer klinischen Tätigkeit absolvierte sie zahlreiche Zusatzqualifikationen, darunter das ÖÄK-Diplom für forensisch-psychiatrische Gutachten, eine Ausbildung zur klinischen Risikomanagerin und den Universitätslehrgang „Führungskräfte im Gesundheitssystem” an der Medizinischen Universität Graz. Ihr fachliches Profil wird durch kontinuierliche Weiterbildungen in Schematherapie, Dialektisch-Behavioraler Therapie (DBT) und psychiatrischer Diagnostik sowie Engagement im Lean-Management ergänzt. Darüber hinaus engagiert sie sich als Vortragende im Basiscurriculum Psy-Diplom Gestalttherapie von PSYGRAZ und ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie, sowie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde.

„Gemeinsame Entwicklung, durch Wertschätzung, Vertrauen und Engagement“

„Für mich bedeutet Psychiatrie, Menschen in ihrer gesamten Lebensrealität zu begegnen und gemeinsam Perspektiven zu entwickeln. Eine Grundsatzhaltung auf Augenhöhe, fachliche Qualität und die enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen bilden die Grundlage für eine moderne psychiatrische Versorgung. Gemeinsam mit unserem Team möchte ich eine Umgebung schaffen, in der Patient:innen und Mitarbeiter:innen gleichermaßen Vertrauen, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten erleben“, sagt Primaria Dr. Therese Gogg. Ihr Motto: „Gemeinsame Entwicklung, durch Wertschätzung, Vertrauen und Engagement.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2026 um 15:10 Uhr aktualisiert