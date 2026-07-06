SK Sturm Graz II verpflichtet Kelechi Nnamdi

Kelechi Nnamdi schließt sich Sturm II an. Der 20-jährige Wiener kommt vom First Vienna FC nach Graz und soll künftig die rechte Abwehrseite der Jung-Blackies verstärken. In der vergangenen Saison sammelte Nnamdi in der ADMIRAL 2. Liga bereits Erfahrung und kam für die Döblinger auf 22 Einsätze. Seine fußballerische Ausbildung begann der Rechtsverteidiger bei Rapid Wien, ehe er in die Akademie des FC Red Bull Salzburg wechselte. Über die zweite Mannschaft der Vienna führte sein Weg schließlich in den Profibereich der 2. Liga. Nun folgt für den jungen Defensivspieler der nächste Schritt in Schwarz-Weiß.

Sturm II verstärkt sich mit Kelechi Nnamdi

Geschäftsführer Sport Michael Parensen sagt dazu: „Kelechi ist ein junger, spannender Spieler, der trotz seines Alters bereits Erfahrung in der 2. Liga sammeln konnte. Er bringt Tempo, Dynamik und eine gute Ausbildung mit und passt damit sehr gut in unser Profil. Wir sind überzeugt, dass er bei Sturm II die nächsten Entwicklungsschritte machen kann und freuen uns, ihn bei uns begrüßen zu dürfen.“