Livemusik am Schlossberg: DeZwa-Konzert krankheitsbedingt abgesagt

Schade: Der für heute, Montag, 6. Juli, geplante Austropop-Abend mit dem Duo DeZwa im Biergarten Schlossberg in Graz musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Das verkünden die beiden Musiker am Nachmittag auf ihren Social Media Kanälen.

Livemusik am Schlossberg: Austropop mit DeZwa

Die beliebte Live-Musik-Reihe wird jedoch fortgesetzt: Die nächsten Auftritte finden voraussichtlich am 13. und 27. Juli sowie an mehreren Montagen im August und September jeweils von 19 bis 22 Uhr statt – allerdings nur bei Schönwetter. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist nicht möglich. DeZwa begeistert regelmäßig mit Austropop-Klassikern, Akustikgitarren und zweistimmigem Gesang in besonderer Atmosphäre hoch über den Dächern von Graz.