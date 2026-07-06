Livemusik am Schlossberg: DeZwa-Konzert krankheitsbedingt abgesagt
Der für Montagabend geplante Auftritt des Austropop-Duos DeZwa im Biergarten am Grazer Schlossberg wurde krankheitsbedingt abgesagt.
Schade: Der für heute, Montag, 6. Juli, geplante Austropop-Abend mit dem Duo DeZwa im Biergarten Schlossberg in Graz musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Das verkünden die beiden Musiker am Nachmittag auf ihren Social Media Kanälen.
Livemusik am Schlossberg: Austropop mit DeZwa
Die beliebte Live-Musik-Reihe wird jedoch fortgesetzt: Die nächsten Auftritte finden voraussichtlich am 13. und 27. Juli sowie an mehreren Montagen im August und September jeweils von 19 bis 22 Uhr statt – allerdings nur bei Schönwetter. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist nicht möglich. DeZwa begeistert regelmäßig mit Austropop-Klassikern, Akustikgitarren und zweistimmigem Gesang in besonderer Atmosphäre hoch über den Dächern von Graz.
Austropop mit DeZwa: Übersicht Termine
- 13.07.2026, von 19:00 bis 22:00
- 27.07.2026, von 19:00 bis 22:00
- 03.08.2026, von 19:00 bis 22:00
- 10.08.2026, von 19:00 bis 22:00
- 17.08.2026, von 19:00 bis 22:00
- 24.08.2026, von 19:00 bis 22:00
- 31.08.2026, von 19:00 bis 22:00
- 07.09.2026, von 19:00 bis 22:00