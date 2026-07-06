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Das Bild zeigt das Musiker Duo DeZwa bei einem Auftritt in Murau.
DeZwa bei einem Auftritt in Murau.
Graz
06/07/2026
Austropop

Livemusik am Schlossberg: DeZwa-Konzert krankheitsbedingt abgesagt

Der für Montagabend geplante Auftritt des Austropop-Duos DeZwa im Biergarten am Grazer Schlossberg wurde krankheitsbedingt abgesagt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Schade: Der für heute, Montag, 6. Juli, geplante Austropop-Abend mit dem Duo DeZwa im Biergarten Schlossberg in Graz musste krankheitsbedingt abgesagt werden. Das verkünden die beiden Musiker am Nachmittag auf ihren Social Media Kanälen.

Livemusik am Schlossberg: Austropop mit DeZwa

Die beliebte Live-Musik-Reihe wird jedoch fortgesetzt: Die nächsten Auftritte finden voraussichtlich am 13. und 27. Juli sowie an mehreren Montagen im August und September jeweils von 19 bis 22 Uhr statt – allerdings nur bei Schönwetter. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist nicht möglich. DeZwa begeistert regelmäßig mit Austropop-Klassikern, Akustikgitarren und zweistimmigem Gesang in besonderer Atmosphäre hoch über den Dächern von Graz.

Austropop mit DeZwa: Übersicht Termine

  • 13.07.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 27.07.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 03.08.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 10.08.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 17.08.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 24.08.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 31.08.2026, von 19:00 bis 22:00
  • 07.09.2026, von 19:00 bis 22:00
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