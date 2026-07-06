100 steirische Schüler für außergewöhnliche Leistungen geehrt

Rund 100 steirische Schülerinnen und Schüler, die im heurigen Schuljahr bei Landes- und Bundesbewerben den ersten Platz errungen haben, standen am Montag im Mittelpunkt eines Festaktes in der Aula der Alten Universität in Graz. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte gemeinsam mit Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner die außergewöhnlichen Leistungen der jungen Talente und überreichte ihnen als Zeichen der Anerkennung Geschenkpäckchen des Landes Steiermark.

Besondere Auszeichnung für herausragende Leistungen

Der alljährliche Exzellenzenempfang ist eine besondere Auszeichnung für Schülerinnen und Schüler, die sich in den Bereichen Sport, Mathematik, Naturwissenschaften und Fremdsprachen durch herausragende Leistungen hervorgetan haben. Erstmals wurden heuer auch die Sieger der LEGO-League in die Ehrung aufgenommen. „Die Steiermark ist stolz auf ihre jungen Talente. Eure Erfolge zeigen eindrucksvoll, dass sich Einsatzbereitschaft, Disziplin, Neugier und Leidenschaft auszahlen. Ihr habt nicht nur eure Schulen hervorragend vertreten, sondern auch den Bildungsstandort Steiermark weit über die Landesgrenzen hinaus ausgezeichnet repräsentiert. Solche Leistungen verdienen Anerkennung und sind zugleich Vorbild für viele andere junge Menschen”, betonte Landeshauptmann Mario Kunasek.

©Land Steiermark/ Robert Frankl

Der Landeshauptmann hob zugleich die Bedeutung eines unterstützenden Umfeldes hervor: „Erfolge wie diese entstehen nicht allein. Mein aufrichtiger Dank gilt daher ebenso den Lehrkräften, die Talente mit großem Engagement fördern sowie den Eltern und Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder auf diesem Weg begleiten und unterstützen. Gemeinsam schaffen sie die Grundlage dafür, dass junge Menschen ihr Potenzial entfalten können.” Im Rahmen der Feier wurden die Schülerinnen und Schüler disziplinenweise auf die Bühne gebeten und ausgezeichnet. Anschließend wurden gemeinsame Erinnerungsfotos mit den jeweiligen Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren aufgenommen. Zum Abschluss des Festaktes sprach Landeshauptmann Kunasek auch dem HIB.art.chor unter der Leitung von Maria Fürntratt besondere Anerkennung aus. Das Ensemble wurde für seine herausragenden Erfolge beim Bundesjugendsingen in Linz sowie für seinen vielbeachteten Auftritt beim Militärmusikfestival in Graz geehrt.